Çiftçiye nefes aldıracak destekler

Dün Ankara’da yeni desteklerle ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, pandemi nedeniyle dünyada hammadde, girdi ve nakliye maliyetlerinin arttığına ve kuraklığın da etkisinin olduğuna işaret etti.

ÜRETİMDE DEVAMLILIK

Yaşanan bu gelişmeler karşısında önceliklerinin çiftçilerin korunması ve üretimde sürdürülebilirliği sağlamak olduğunu belirten Pakdemirli, bu amaçla bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale (buğday ve çavdar melezi) için gübre desteklerini yüzde 25 artırarak ödeyeceklerini söyledi. Pakdemirli, “2022 üretim yılı için de hububat dahil tüm ürünlerde gübre desteklerini yüzde 100 artırarak ödeyeceğiz” dedi.

32 LİRAYA ÇIKACAK

Buğday, arpa, çavdar, tritikale ve yulaf için 16 lira olan gübre desteğinin 2021 yılı için dekara 20 lira, 2022 yılı için de dekara 32 lira olarak ödeneceğini belirten Pakdemirli, şunları söyledi:

“Diğer ürünlerde ise gübre desteğini 2021 yılı için dekara 8 lira, 2022 için de dekara 16 lira olarak vereceğiz. 2022 yılı için sertifikalı tohum kullanım desteğini; buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik için yüzde 50 artışla dekara 24 liraya çıkardık.”

MAZOTUN YARISI DEVLETTEN

Mazot desteğini de her üretim yılı için maliyetinin ortalama yüzde 50’si olacak şekilde ödemeye devam edeceklerini belirten Pakdemirli, “Her zaman çiftçimizin yanında olduk, imkanlar çerçevesinde olmaya da devam edeceğiz. Üreticilerimiz ve yetiştiricilerimiz, maliyetlerindeki artıştan endişe etmesin, gönülleri ferah olsun, onlar ekip biçmeye devam etsin. Daha fazla üretmemiz lazım. Ahırı, ağılı ve kümesi mutlaka dolu tutmamız lazım. Tarımsal üretim, bir milli güvenlik meselesidir” dedi.