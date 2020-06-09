Çiftçiye ücretsiz arazi

Hazine’ya ait olan ancak ekilmeyen, atıl durumdaki boş arazilerin üretime kazandırılması için çiftçilere ücretsiz tahsis edilemesine yönelik çalışmalarda sona gelindi.

14 bin dekarlık arazi çiftçiye verilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan program kapsamında Erzincan, Bingöl, Erzurum, Kars, Kayseri, Muş ve Sivas olmak üzere 7 ilde, üretime elverişli olduğu tespit edilen 14 bin dekarlık arazi çiftçiye verilecek. Talepler değerlendirildikten sonra hak kazanan çiftçilere tahsisleri yapılacak.



