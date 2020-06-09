Ekonomi Çiftçiye ücretsiz arazi

Çiftçiye ücretsiz arazi

Ekonomi

Çiftçiye ücretsiz arazi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 7 ilde, üretime elverişli olduğu tespit edilen 14 bin dekarlık arazi çiftçiye verilecek.

09 Haziran 2020, Salı 07:58 Son Güncelleme:
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Hazine’ya ait olan ancak ekilmeyen, atıl durumdaki boş arazilerin üretime kazandırılması için çiftçilere ücretsiz tahsis edilemesine yönelik çalışmalarda sona gelindi.

14 bin dekarlık arazi çiftçiye verilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan program kapsamında Erzincan, Bingöl, Erzurum, Kars, Kayseri, Muş ve Sivas olmak üzere 7 ilde, üretime elverişli olduğu tespit edilen 14 bin dekarlık arazi çiftçiye verilecek. Talepler değerlendirildikten sonra hak kazanan çiftçilere tahsisleri yapılacak.


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