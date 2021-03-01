Türkiye Çiğ köfteciye saldırıp 'İstediğimi döverim' diyen şahıs için flaş karar

Çiğ köfteciye saldırıp 'İstediğimi döverim' diyen şahıs için flaş karar

Türkiye

Çiğ köfteciye saldırıp 'İstediğimi döverim' diyen şahıs için flaş karar

Afyonkarahisar'da çiğ köfte acı diye genç çalışanı döven G. Ş. büyük tepki toplamıştı. 'İstediğimi döverim, istediğime söverim' ifadelerini kullanan saldırgan yeniden gözaltına alındı.

01 Mart 2021, Pazartesi 17:04 Son Güncelleme:
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23 Şubat Salı günü İstiklal Mahallesi'ndeki çiğ köfteci dükkanına gelen ve iddialara göre alkollü olduğu öne sürülen G.Ş., iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'dan acısız çiğ köfte istedi. Yılmaz Koç, dürüm şeklinde yaptığı çiğ köfteyi G.Ş.'ye verdi.

G.Ş. bir iki lokma aldıktan sonra içindeki çiğ köftenin acılı olduğunu iddia ederek, Yılmaz Koç ile tartışmaya başladı. Yılmaz Koç, çiğ köftenin acılı olmadığını, sadece az acısı olabileceğini söyledi, ancak G.Ş.'yi ikna edemedi. G.Ş. daha sonra eline aldığı dürümü Yılmaz Koç'a tattırıp, acılı olduğunu öne sürerek, tartışmayı sürdürdü. Bir süre sonra G.Ş. küfretmeye başladığı Yılmaz Koç'a elindeki dürümü fırlatıp, saldırdı. Küfürler eden G.Ş., Yılmaz Koç'a yumruklar savurdu.

Olay anları iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Polis, Yılmaz Koç'a yumruklayan G.Ş.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadesi alınan G.Ş. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı G.Ş.'ye ulaşarak, tepki gösterdi. Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından G.Ş., 3 ay önce çalışmaya başladığı iş yerinden kovuldu. G.Ş. kendisine tepki gösterenlere paylaşımlarıyla yanıt verdi.

YENİDEN GÖZALTI

Çiğ köfte dükkanındaki saldırgan G.Ş. olay sonrası Afyonkarahisar'da yeniden gözaltına alındı.


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