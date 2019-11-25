Cihan Alpay: Ece ile ilişkimiz başka boyuta geçti

Ümit Boyner’in kardeşi Cihan Alpay, Nisan 2015’te aşk yaşamaya başladığı Ece Vahapoğlu ile 2018’de evlenmişti. Malum; Ece Vahapoğlu’nun karnı burnunda. Kısmetse bu hafta bebeğini kucağına alacak.

25 Kasım 2019, Pazartesi 07:34 Son Güncelleme:
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Cihan Alpay: Ece ile ilişkimiz başka boyuta geçti

Doğum Ulus Liv Hastanesi’nde gerçekleşecek. Ece Vahapoğlu çantası hazır, heyecan içinde Efe’yi bekliyor. Çift yarın yeni evlerine taşınacak. İlk kez baba olmaya hazırlanan Cihan Alpay, ‘Baby&You’ dergisi için bir köşe yazdı ve şunları anlattı:

'Ece'ye eşlik etiim 5 kilo aldım'

"Hayatımda hiç hissetmediğim derecede kendine güven ve tatmin duygusu ile korku ve heyecanı iç içe yaşıyorum. Daha uyumlu, daha sakin ve daha savaşçıyım. Yeniden dünyaya hazırlanıyor gibiyim. Başka bir gezegende yaşamayı öğreneceğim sanki. Her şeye bakışım değişti. Eşimle ilişkim de başka bir boyuta geçti. Bu dönemde Ece’den daha fazla yedim; 5 kilo aldım. Göbeğimi 5 aylık hamile görüntüsüne kavuşturdum.”

***Bu hafta oğlu Efe’yi kucağına almayı planlayan Ece Vahapoğlu 9 ayda 15 kilo aldı. Yogayı ve sporu hiç ihmal etmedi.

Halil Kalmuk/ POSTA


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