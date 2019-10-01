Cildi beyazlatıcı kremlerden uzak durun

BBC’nin haberine göre İngiliz yetkililer, son zamanlarda yaptığı denetimlerde ele geçirdikleri cilt beyazlatan kremlerin ciltte ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Yerel Yönetim Derneği (LGA), cilt beyazlatıcıların toksik maddeler içerdiği, hidrokinon ve civanın da bu kremlerin içeriğinde bulunduğunu bildirdi. Beyazlatıcı kremlerin kullanılması halinde ciddi cilt rahatsızlıklarına neden olabileceği konusunda tüketicileri uyaran LGA hidrokinon barındıran kremlerin cilt derisini incelttiği ve cilt kanseri riskini artırdığı ölümcül karaciğer ve böbrek hasarına neden olduğu belirtildi.

Yine kremlerin uzun süreli kullanımında bu madde ciltte kızarıklık, yanma ve kaşınma yapıyor. Hidrokinonun tümörlere yol açtığından da şüphe ediliyor. Bazı beyazlatıcılarda bulunan cıva ise organları zedeliyor ve ölüme bile yol açabiliyor.