Cildi temizleyen doğal peeling yapımı
Tonlarca para döküp istediğimiz temizleme ürününü bulamayabiliyoruz. Ürünler içindeki kimyasallardan dolayı ya cildimizi kurutuyor ya da alerjik etkileri oluyor. Her ne olursa olsun kimyasal bir ürünü her gün yüzümüze sürmenin çok da faydalı olmayacağı ortada. Bu sebepten doğal ürünler kullanarak cilt bakımımızı yapabilir ve kimyasal ürün kullanımından kaçınabilirsiniz
Size harika bir tarifimiz var! İşte kolaylıkla hazırlayacağınız 2 malzemeli cildi temizleyen peeling...
Malzemeler:
1 tatlı kaşığı karbonat
2 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı
Hazırlanışı:
Hindistan cevizi yağını karbonatla krem kıvamına gelecek şekilde karıştırın. Cam bir kavanozda muhafaza etmeye dikkat edin.
Nasıl kullanılır?
Karışımı göz altı ve dudak çevresine gelmeyecek şekilde masaj yaparak yüzünüze sürün. 5 dakika bekletin. Yüzünüzü ılık suyla yıkarken masaj yapmaya özen gösterin. Yıkadıktan sonra nemlendirici sürmenize gerek yok. Hindistan cevizi cildinizi nemlendirecektir.
Karışımı kullanmaya başladıktan kısa bir süre sonra cilt tonundaki farklılğı ve akne izlerinin geçmeye başladığını farkedeceksiniz.
HİNDİSTAN CEVİZLİ PEELİNG
Malzemeler:
1 tatlı kaşığı karbonat
2 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı
Hazırlanışı:
Hindistan cevizi yağını karbonatla krem kıvamına gelecek şekilde karıştırın. Cam bir kavanozda muhafaza etmeye dikkat edin.
Nasıl kullanılır?
Karışımı göz altı ve dudak çevresine gelmeyecek şekilde masaj yaparak yüzünüze sürün. 5 dakika bekletin. Yüzünüzü ılık suyla yıkarken masaj yapmaya özen gösterin. Yıkadıktan sonra nemlendirici sürmenize gerek yok. Hindistan cevizi cildinizi nemlendirecektir.
Karışımı kullanmaya başladıktan kısa bir süre sonra cilt tonundaki farklılğı ve akne izlerinin geçmeye başladığını farkedeceksiniz.