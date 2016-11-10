Cildi temizleyen doğal peeling yapımı Tonlarca para döküp istediğimiz temizleme ürününü bulamayabiliyoruz. Ürünler içindeki kimyasallardan dolayı ya cildimizi kurutuyor ya da alerjik etkileri oluyor. Her ne olursa olsun kimyasal bir ürünü her gün yüzümüze sürmenin çok da faydalı olmayacağı ortada. Bu sebepten doğal ürünler kullanarak cilt bakımımızı yapabilir ve kimyasal ürün kullanımından kaçınabilirsiniz