>Çılgın Sayısal Loto oynarken en az 6 numara işaretlenmelidir. Bir kolonda 7 veya daha fazla numara işaretlenmesi durumunda sistem oyunu devreye girer. Bir kuponda birden fazla sistem oyunlu kolon oynanabilir.

>Sistem oyununda işaretlenen fazla numaraların da dahil olacağı 6’lı kolon kombinasyonları sistem tarafından oluşturulur.

>Sistem oyununu oynamak için bir kolonda en az 7, en fazla 19 numara işaretlenebilir.

Sistem oyununa örnek: Aşağıdaki 7 numaranın işaretlenmesi durumunda oluşan kombinasyonlu kupon örneği:

7 numaraya göre oluşan kombinasyonlar aşağıda:







