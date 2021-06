Cilt bakımında detoks etkisi için basit ve etkili 4 yöntem

Işıldayan bir cilde sahip olmak için detoks etkisi yaratacak basit ve etkili yöntemler kullanabilirsiniz. Özellikle yaz aylarında cilt bakımı bir hayli önemlidir. Güneşin yıpratıcı etkileri özellikle yüzümüz ve ellerimizde yaşlanmayı hızlandırır. Yaz aylarında cilt bakımına daha çok önem vermek, cildimizin kurumasını önlemek oldukça önemlidir.

Dermatolog Dr Jaishree Sharad'ın paylaştığı bu önerilerle cildinizin kısa süre içerisinde toparlanmasını, esneklik ve nemini yeniden kazanmasını sağlayabilirsiniz.

Evde etkili bir yüz detoksu ve cilt bakımı 4 temel yöntem;

Cilt bakımının yıldızı: güneş kremi

Güneşin cildinize olan zararlı etkileri tahmin ettiğinizden çok olabilir. Ben güneşte durmuyorum demeyin, uzmanlara kulak verin. Yüzünüzü UV etkili bir krem ile korumak yalnızca güneşten gelen zararlı etkileri değil aynı zamanda çevremizdeki UV alanlarından da cildimizi koruyor.

Yapılan araştırmalar, telefon, bilgisayar, televizyon gibi teknolojik cihazlardan yayınlan zararlı mavi UV ışınlarına karşı da uyarıyor. Bunların karşısında oldukça fazla vakit geçirmek cildi zararlı UV radyasyonu ile baş başa bırakır. UV ışınları cildin koruyucu bariyerini zayıflatarak lekelenmelere ve renk değişikliklerine neden olur. Bu nedenle uzmanlar özellikle teknolojik cihazlarla yakın iletişimde olan kişilerin, güneş kremini bir sabah ritüeli gibi güne başlarken uygulamak gerektiğini belirtiyor.

Yüzünüzü tazeleyecek buhar banyosu

Buhar cildin temizlenmesi, arınması ve beslenmesine yardımcı olur. Cilt bakımı rutinlerinize eklemeniz gereken buhar banyosu ile biriken ölü deri hücreleri, kir ve bakterilerin yok edilmesine yardımcı olur.

Buhar banyosunun cilt için bir diğer yararı da sivilcelenmeyi azaltmasıdır. Kan dolaşımını tetikleyen buhar banyosu sayesinde kısa sürede daha parlak ve pürüzsüz bir cilde kavuşabilirsiniz. Buhar için hazırlayacağınız kaynar suya uçucu aromatik yağlar ekleyerek cildiniz için sağladığınız yararı arttırabilirsiniz.

Neden C vitaminsiz olmaz?

En güçlü antioksidanlardan olan C vitamini cildimiz için adeta bir sihir etkisi yaratır. Ciltteki kolojen sayısını arttırdığı belirtilen C vitamini, serbest radikallerle savaşarak oksidatif hasarı önler, cildin rengini dengeler ve doku onarımını hızlandırır. Takviye gıda almak istemiyorsanız günlük beslenmenize güçlü C vitamini etkisiyle çilek, biber, kuş üzümü, papaya, lahana ve tabi ki narenciye eklemeyi unutmayın.

Sağlıklı bir cilt için diyet

Doğru beslenme cildin kalitesini doğrudan etkiler. Besleyici ve sağlıklı yiyeceklerden oluşan bir diyet programı toksinlerin kandan atılmasına yardımcı olur, vücuttaki enflamasyonu azaltır böylece leke görünümü azalır.

Diyetinizi cildiniz için iyi gelecek, meyveler, yeşil yapraklı sebzeler, Omega 3 bakımından zengin tohumlar ve özellikle kuruyemişler eklemeyi ihmal etmeyin.

Cildinizin nemli kalmasını sağlamak için bol miktarda su içmeyi ve gününüzü antioksidan etkili bitki çaylarıyla desteklemeyi unutmayın.