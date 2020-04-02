Cilt yorgunluğunuzu gidermek için birkaç öneri
Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı en etkili önlemlerin zorunda kalmadıkça evden çıkmamak, insanlarla mesafemizi korumak ve hijyen kurallarına uymak olduğunu biliyoruz. Evde kaldığımız bu günleri daha keyifli geçirmek için bizi takipte kalın, NUXE bakım önerileriyle buradayız!
02 Nisan 2020, Perşembe 14:26 Son Güncelleme:
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- Yorgun görünümü gideren bu cilt bakımı rutininize başlamadan hemen öncesinde nemlendiricinizi ve göz kreminizi buzdolabına koyun. Yorgunluğu gidermeye cildinizi arındırarak başlayın, bunu yaparken zarar vermemeye özen gösterin. Aquabella jel peeling içerisindeki mikro taneciklerle cildinizi nazikçe kirden ve ölü hücreden arındıracak. Bunu yaparken cilde yaptığınız masaj aynı zamanda kan akışını tetikleyecek ve cildinizin harekete geçmesini sağlayacaksınız.
- Peelingi suyla duruladıktan sonra ikinci adımımıza geçiyoruz. Cildinizin enerjiye ve vitamine ihtiyacı var. İçerisindeki C vitaminiyle cildi canlandıracak Crème prodigieuse boost enerji veren onarıcı konsantrasyonu nazikçe cildinize yedirin. Bunu yaparken aşağıdan yukarıya elinizle masaj yapın ve kan akışını hareketlendirmeye devam edin. Çeneden başlayıp saç diplerine doğru akış olacak şekilde masaja yapın.
- Bu sırada buzdolabından soğuyan nemlendiricinizi çıkarın ve tampon hareketlerle cildinize yedirin. Soğuk cildinizi canlandıracak ve şişliğin inmesine yardımcı olacak. Daha sonra göz çevrenizdeki yorgunluğu almak için soğuk göz kreminizi yüzük parmağınızın ucuyla göz altına tampon hareketlerle uygulayın. Yüzünüzdeki en hassas bölge göz çevreniz, nazik olmayı unutmayın. Hafif ve tampon hareketlerle göz kapağınıza getirmeden kaş altına kremi yedirin.
Aynaya bakım kendinize gülümsemeyi unutmayın! Enerjik bir güne hazırsınız. Bugün evde kaç iş halledeceksiniz?
Evde kalmaya devam ederken kendinize iyi bakmayı unutmayın!