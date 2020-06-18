Ekonomi Çin, Afrika ülkelerinin borçlarını iptal ediyor

Çin, Afrika ülkelerinin borçlarını iptal ediyor

Ekonomi

Çin, Afrika ülkelerinin borçlarını iptal ediyor

Çin yaptığı yeni açıklamada Afrika ülkeleri için 2020 yılı sonuna kadar ödenmesi gereken faizsiz borçların iptal edildiğini duyurdu.

18 Haziran 2020, Perşembe 16:12 Son Güncelleme:
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Çin'in resmi yayın kuruluşu Global Times'ın yayımladığı habere göre, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını üzerine yapılan "Olağanüstü Çin-Afrika Zirvesi"nde konuşan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, toplantıda, Afrika ülkelerinin bu yıl sonu vadesi dolan faizsiz kredi ödemelerini sileceğini bildirdi.

Çinli lider, Afrika kıtasının, ülkesinde üretilecek Kovid-19 aşısına erişim önceliğine sahip olacağı sözünü verirken, kıtada yeni hastane ve sağlık tesisi yapacaklarını da kaydetti. Afrika ülkeleri, zor durumda olan ekonomilerinin düzelmesi için G-20 ülkelerine "borçlarının silinmesi ya da ertelenmesi" çağrısında bulunmuştu.

Johns Hopkins Üniversitesinin Çin-Afrika Araştırma İnisiyatifinin verilerine göre, Çin hükümeti ve bankaları, Afrika ülkelerine 2000-2017 yıllarında yaklaşık 143 milyar dolar kredi verdi. 

AA


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