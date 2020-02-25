Son zamanlar da adından sıklıkla bahsettiren Çin tuzu, insan sağlığını kötü yönde etkiliyor. Tat verici katkı maddesi olan Çin tuzu, Çin'den gelen tuz alamına da gelmediği vurgulanıyor. Çin tuzu nedir merak ediyor yada Çin tuzu zararları nelerdir öğrenmek istiyorsanız "Çin tuzu (MSG) nedir, Çin tuzu zararları nelerdir" haberimize göz atın.

Tüm canlı organizmalarda yer alan ve insan yapısını oluşturan 20 aminoasitten biri olan glutamik asit, Çin tuzunun asıl yapısını oluşturan kimyasal bir maddedir. Balık, süt ve et gibi yüksek protein içeren besinler ve bazı sebzeler yüksek oranda doğal bir şekilde glutamat içerir. Örnek göstermek gerekirse 1 gram anne sütü, proteine bağlı şekilde 229 miligram ve serbest bir şekilde 22 miligram glutamat yer alır.

Çin tuzu yani mono sodyum glutamat glutamik asidin sodyum tuzu formudur. MSG’nin organizma tarafından metabolize edilmesi glutamatınki ile aynıdır. Geçmişi çok eskiye dayanmayan Çin tuzu, Tokyo Üniversitesi profesörlerinden biri olan Ikeda’nın peynir, kuşkonmaz, domates ve ette bulunan bir tadın acı, tatlı ve ekşiden farklı olmasını keşfetmesi ile başlar.

1908 yılında Profesör Kikunae Ikeda tarafından glutamik asidi yeni bir tat maddesi olarak deniz yosunu Laminaria japonica kombu'dan suyla çıkarma ve kristalleştirme yöntemiyle ayrıştırması ve bu tadı umami olarak adlandırmasıyla ortaya çıkmıştır. "Hoş kokulu," "etimsi," ya da "topraksı" olarak tanımlanabilecek olan "umami," zamanla tatlı, ekşi, tuzlu ve acı tatlarının yanında 5. tat olarak anılmaya başlanmıştır. Yani Çin tuzu, acı, tatlı, ekşi ya da tuzlu değil, etimsidir.

Ikeda, beşinci tat olarak adlandırdığı maddeyi, Japon mutfağının geleneksel lezzeti kombu yosununda izole etti. İzole ettiği madde, yani glutamik asidin suda çözünmesini kolaylaştırmak için sodyum tuzunu yani MSG’yi oluşturdu.

Çin tuzu nasıl üretilir?

Çin tuzu tüm dünyada lezzet arttırıcı bir gıda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Bugünün dünyasında glutamat, şeker pancarı ya da şeker kamışı ve nişasta gibi doğal besin kaynaklarının fermantasyonu ile elde edilir.

Çin Tuzu Zararları Nelerdir?

Katkı maddeleri her zaman şüphe uyandıran maddelerdir. Bu yüzden Çin tuzu zararlı mı sorusu akıllara gelen ilk sorulardan biridir. Büyüme ve gelişme çağındaki çocuklar sürekli ve yüksek miktarda Çin tuzu içeren besinler tükettiğinde, büyüme hormonları baskılanarak gelişimlerinde gerileme gözlenebilir.

Sinir hücrelerinde hasara sebep olabileceğinden dolayı parkinson, alzheimer, epilepsi gibi sinir sistemi hastalıklarında tedavi sürecini yavaşlattığı düşünülmektedir. Bu yüzden bu hastalığa sahip olanların tüketmesi sakıncası olabilir.

Çin tuzunun pankreastan insülin hormonu salgılanmasını arttırdığı bilinmektedir. Şeker hastalarının ve pankreas problemi yaşayanların tüketmemeleri önerilir.

Gözdeki retina tabakasına hasar verici etkisi Çin tuzu tehlikesi olarak gösterilebilir.

Astım hastalarının Çin tuzu tükettiklerinde astım krizlerinin tetiklendiği gözlenmektedir. Astım hastalarının MSG içeren besinlerden uzak tutması önerilir.

Böbrek yükünü arttırdığından dolayı böbrek hastalıklarına neden olabilir. Ayrıca toksin içeriğinden dolayı karaciğer rahatsızlıklarına sahip olanların tüketmemeleri önerilir.

Hamile ya da emziren kadınlar Çin tuzu kullandıklarında, bebeğe geçtiğinden dolayı zararlı olacağı düşünülüyor. Anne ve anne adaylarının Çin tuzu tüketmeleri sakıncalıdır.

Zararları göz ünün alındığında akla ilk gelen soru ise Çin tuzu yasak mı sorusudur. Dünyada kullanılan tüm gıda katkı maddelerinin kullanılabilmesi için Dünya Sağlık Örgütü ve Gıda ve Tarım Organizasyonundan onay alması gerekir.

Çin tuzu bu kuruluşların hepsinden gerekli izinler alınarak kullanılan bir gıda maddesidir.

Çin tuzu nerelerde kullanılır?

Dünyada hazır gıda ürünlerinin hemen hemen tamamına yakınında Çin tuzu kullanılır.

Hazır köfte harçları

Hazır çorba

Et suyu tabletler

Salata sosları

Meyveli yoğurt

Dondurma

Cips çeşitleri

Katı yağlar

Hazır köfteler

Hamburger ve tost ekmekleri

Fast food gıdaların hepsi

Paketlenmiş soslar

Abur cubur

Yukarıda belirtilen çoğu besinin içerisinde Çin tuzu bulunmaktadır.