Ankara’dan dün ayrılan tren, İstanbul’da Marmaray’ı geçerek Avrupa’ya ulaşacak. Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya’yı geçerek Prag’a varacak. Böylece Çin’de üretilen ticari mallar demiryolu ile Türk Konseyi üyesi ülkeler üzerinden Avrupa’ya ulaşmış olacak.

Tarihe geçen yük treni

Çin’den yola çıkıp Marmaray’ı kullanarak Avrupa’ya geçecek ilk yük treni olacak olan China Railway Express’in (Çin Demiryolu Ekspresi) uzunluğu yaklaşık 850 metre. Tren, 42 konteyner yüklü vagonla 2 kıta, 10 ülke, 2 denizi aşarak 11 bin 483 kilometrelik yolu 12 günde kat edecek. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini 1 aydan 12 güne, Marmaray’ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşürdü. Asya ile Avrupa arasında 21 trilyon dolarlık ticaret hacmi bulunuyor.