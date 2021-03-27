Cinsel Sağlık Cinsel fantezi hastanelik etti

Cinsel fantezi hastanelik etti

Cinsel Sağlık

Cinsel fantezi hastanelik etti

Bugüne dek fantezilerin ulaştığı sınırlar hepimizi şaşırttı! Ancak Dominik Cumhuriyeti'nde yaşanan bu olayı kimse tahmin edemezdi!

27 Mart 2021, Cumartesi 09:46 Son Güncelleme:
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40 yaşında bir adam acil servise ulaştığında doktorlar gördükleri manzara karşısında hayrete düştüler. Zira adamın makatında bir kutu oda spreyi sıkışmıştı.


Olayın aslı, adamın eşi tarafından anlatıldı. Kadının iddiasına göre adam cinsel ilişki sırasında karısından makatına oda parfümü kutusunu sokmasını istemişti. Aktarıldığına göre bu tatsız olay bu şekilde yaşanmıştı.


Oda spreyi iki saat süren operasyonun ardından adamın makatından çıkarıldı. Adamın durumunun iyi olduğu kaydedildi.


Hastane sözcüsü buna benzer olayların başlarına geldiğini ancak 'oda spreyi' vakasına ilk kez şahit olduklarını aktarırken yakın geçmişte bir başka adamın makatından patlıcan çıkarmak zorunda kaldıklarını aktardı.


Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
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