Cinsel gücü arttıran besinler

Bir çok kişi libidosunun düşük olması sebebiyle özel hayatında oldukça problemler yaşayabiliyor. Cinsel gücümüzü yiyeceklerle arttırmak mümkün. Günlük beslenme listenize ekleyeceğiniz besinlerle özel hayatınızda hada yüksek güce erişebilir kendinize daha mutlu hissede bilirsiniz.

İş yoğunluğu, mutsuzluk, stres, uykusuzluk, düzensiz beslenme gidi bir sürü etken cinsel güçte düşüşe sebep olabiliyor. Bu durum sizi olumsuz etkiliyorsa yediklerimizle cinsel gücümüzü artırabiliriz.

⦁ Et

⦁ İstiridye

⦁ Somon

⦁ Kaju

⦁ Fındık

⦁ Badem

⦁ Ceviz

⦁ Keçiboynuzu

⦁ Elma

⦁ Sarımsak

⦁ Kuşkonmaz

⦁ Acı kırmızı biber

⦁ Avokado

⦁ Turunçgiller

⦁ Yumurta

⦁ Az yağlı süt

⦁ Yulaf

⦁ Pancar

⦁ Kivi

⦁ Çilek

⦁ Bitter çikolata

⦁ Mantar

⦁ Tarçın

⦁ Kahve

⦁ Zencefil

⦁ Bal

⦁ Pekmez

⦁ Havuç

Unutmayın sigara ve alkol cinsel gücünüzü aşağıya çekeceği için tüketimden kaçınmalısınız.

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