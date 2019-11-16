Cinsel gücü arttıran besinler
Cinsel gücümüz günlük yaşam kalitemizle olduğunca ilişkilidir. Stres, mutsuzluk veya üzüntü libido düşmesin de etkili olabiliyor. Günlük yaşantımızda düzenli tüketeceğimiz besinler cinsel gücü arttırmaya yardımcı olabilir. Cinsel gücü arttıran besinler araştırmasında olanlar cinsel güç nasıl artar yanıtı haberimizde.
Bir çok kişi libidosunun düşük olması sebebiyle özel hayatında oldukça problemler yaşayabiliyor. Cinsel gücümüzü yiyeceklerle arttırmak mümkün. Günlük beslenme listenize ekleyeceğiniz besinlerle özel hayatınızda hada yüksek güce erişebilir kendinize daha mutlu hissede bilirsiniz.
İş yoğunluğu, mutsuzluk, stres, uykusuzluk, düzensiz beslenme gidi bir sürü etken cinsel güçte düşüşe sebep olabiliyor. Bu durum sizi olumsuz etkiliyorsa yediklerimizle cinsel gücümüzü artırabiliriz.
Cinsel gücü arttıran besinler
⦁ Et
⦁ İstiridye
⦁ Somon
⦁ Kaju
⦁ Fındık
⦁ Badem
⦁ Ceviz
⦁ Keçiboynuzu
⦁ Elma
⦁ Sarımsak
⦁ Kuşkonmaz
⦁ Acı kırmızı biber
⦁ Avokado
⦁ Turunçgiller
⦁ Yumurta
⦁ Az yağlı süt
⦁ Yulaf
⦁ Pancar
⦁ Kivi
⦁ Çilek
⦁ Bitter çikolata
⦁ Mantar
⦁ Tarçın
⦁ Kahve
⦁ Zencefil
⦁ Bal
⦁ Pekmez
⦁ Havuç
Unutmayın sigara ve alkol cinsel gücünüzü aşağıya çekeceği için tüketimden kaçınmalısınız.
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