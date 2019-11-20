Cinsel organına soktuğu manyetik toplar yüzünden ölümden döndü

Cinsel hazzı arttırmak için çeşitli eşyalar kullanılıyor. Ancak eşyaların yanlış ve bilinçsiz bir şekilde kullanımı kişiyi ölüme kadar sürükleyebiliyor. Bu durumlardan biri de Doğu Çin'in Hubei bölgesinde yaşandı. Jiang Hua adında 14 yaşındaki genç, cinsel organına soktuğu metal toplar yüzünden neredeyse hayatını kaybediyordu.

Jiang Hua adlı genç, 12 Kasım gecesi 'Buckyballs' metal nesneleri merak ettiği için penisine yerleştirdi.

Arka arkaya birkaç tane topu cinsel organına yerleştiren genç manyetik etkiyle diğer topları da cinsel organından çıkartabileceğini düşünerek, tam 53 tane mantyetik topu cinsel organına yerleştirdi.

Topları çıkaramayan Hua, bu durumu ailesine açıklamaya çekindi ve ertesi gün hiçbir şey söylemeden okuluna gitti. Okula giderken cinsel organında şiddetli kanama ve kusma şikayeti olunca durumu ailesine açıklamak zorunda kaldı.

Ardından genç çocuk ameliyata alındı ve yapılan ameliyatla çocuğun cinsel organındaki 53 mıknatıs top çıkarıldı



