Cinsellikle ilgili gençlerde en sık görülen 10 sorun

1. Ergenlikte aşırı mastürbasyon: Cinsellikle yeni tanışan genç, haz aldığı bu durumu sıklıkla yapmak isteyecektir. Bu durum, sağlıksız değildir.

2. Suçluluk duyguları: Gençler; yaşadıkları cinsel eylemler sonrası, yetişkinlere göre daha fazla suçluluk duyarlar. Bu durum; intihara kadar giden depresyon durumlarına neden olabilir.

3. Erken hamilelikler: Yeterince bilgi sahibi olmama, korunma yöntemlerinden habersiz olma gibi durumlar neticesinde; erken yaş hamilelikleri görülebilir. Bu durum gençler için hem baş edilmez bir sorun hem de aileler için felakettir. Ailelerin uygun şekilde cinsel bilgi vermeleri, olası bu zor duruma karşı gençleri koruyabilir.

4. Kızlık zarı: Toplumsal bilgi; kızlık zarının ortadan kalkması, olağanüstü bir durumdur. Dolayısıyla bundan korkan gençler, farklı ve sağlıksız bazı yöntemleri seçmeye yönelmektedirler.

5. Öz denetim eksiklikleri: Ailelerin güvenmediği gençler, hata yapmaya daha açıktırlar. Gençlere güven; diğer alanlarda olduğu gibi, cinsellik alanında da öz denetimlerinin oluşmasında önemlidir.

6. Aşırı cinsellik: Bazı gençler kontrolsüzce ve riskli cinsel davranışlar yapmaktadırlar. Bazı aileler, erkek çocuklarının bu tutumundan memnun bile olabilir. Bunu çapkınlık olarak kutsayabilir. Oysa bu durum birçok sağlık sorunu için, ortam oluşturur.

7. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında bilgi: Aileler bu konuda hem kendileri bilgi sahibi olmalıdırlar hem de çocuklarını bilgilendirmek zorundadırlar. Bilgi eksikliği nedeniyle, geri dönüşsüz sağlık sorunları (AIDS gibi) oluşabilirler.

8. Kötü şartlarda cinsellik: Aileler gençlerin cinsellik yaşadıkları bilmek istemezler. Bu nedenle birçok genç, sağlıksız ortamlarda cinsellik yaşamaktadırlar.

9. Yeterince bilgilendirilmeme: Bugün cinsellik eğitimi okullarla mı, ailece mi verileceği tartışmalı bir konudur. Bunun; eğitim içine iyi bir ders programıyla entegre edilmesi, gençlerin bugün ve gelecekte daha az cinsel sorun yaşamasını sağlayacaktır. Ancak ailelerin bu konuda soruları yanıtlaması ve yol göstermesi, eğitim olsa dahi çok önemlidir.

10. Mahremiyet: Cinsellik alanı mahrem bir alandır. Evde cinselliğin apaçık konuşulması, aşırı cinsel küfürler, gençlerin cinsellik konusunda mahremiyetinin gelişmesini engeller.

Ergenlik dönemi ve sonrası gençler hayatlarında birçok şeyi deneyeceklerdir. Buna hiç kuşku yoktur. Eğer bu konularda aileler yol gösterici olmazlarsa, problemler artacaktır. Aynı zamanda gençlere güvenme, onların kendilerine güvenmelerine, sorumluluk almalarına ve kendilerini denetleme tutumlarına etki edecektir.



