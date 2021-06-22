Ciro kaybı kriteri aranmayacak! Bedava kredinin kapsamı genişletildi

3 yılı geri ödemesiz olan kredi üstelik faizsiz ve teminatsız. Başka ifadeyle bedava olan 5 milyar lira bütçeli Hızlı Destek Programı’na başvurular 3 Mayıs’ta başlamış ve 21 Mayıs’ta sona ermişti.

KİMLER DAHİL OLDU?

Programın bu ilk aşamasından pandemiden en çok etkilenen işletmelerden, 2020’de 2019’a göre ciro kaybı yaşayanlar yararlanabiliyordu. Şimdi imalatçı küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) verilen bu KOSGEB desteğinden daha fazla işletmenin yararlanabilmesi için başvuru koşulları esnetilerek kapsam genişletildi. Böylece ciro kaybı yaşamayan ve daha önce ’işe devam kredisi’ ile KOSGEB girişimcilik kredisi kullanan işletmeler de kapsama alındı.

BAŞVURU 9 TEMMUZ’A KADAR

Ayrıca kamuya olan borcunu yapılandıracağını bildiren işletmelerin de başvurusu alınacak ancak borcun yapılandırıldığı tesbit edildikten sonra ödeme yapılacak. 3-21 Mayıs dönemindeki ilk süreçte başvurusu reddedilen işletmeler, yeni koşulları karşılıyorlarsa yine başvurabilecek. Programın bu ikinci etabı için başvurular ise dün itibarıyla başladı ve 9 Temmuz’a kadar devam edecek. Başvuru, e-Devlet üzerinden yapılacak.

GERİ ÖDEME 2024’TE

İşletmelerin korona salgınından önce faal olması ve 2019 yılında en az 75 bin lira gelir seviyesine ulaşmış olması gerekecek.

Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmelerde asgari gelir kriterine bakılmayacak.

Mikro ölçekli işletmelere 3 ay 30 bin liraya kadar, küçük işletmelere de yine 3 ay 75 bin liraya kadar destek sağlanacak.

İşletmeler, bu destek programından faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız yararlanacak.

2017 ve sonrasında kurulan ve yenilikçi faaliyetlerde bulunan işletmelere 25 bin liraya kadar ilave destek verilecek.

Desteğin geri ödeme süreci, 2024’te başlayacak ve 2025’in sonuna kadar devam edecek. Yani 2 yılda tamamlanacak.

Geri ödeme, 4’er aylık 6 eşit taksitte yapılacak.