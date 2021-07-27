Cızbız köfte tarifi ve yapılışı: Cızbız köfte nasıl yapılır?
İster ızgara olarak isterseniz de fırında yapabileceğiniz cızbız köfte tarifi, restoran lezzetinde enfes bir lezzet. Peki, cızbız köfte nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? tadına doyamayacağınız cızbız köfte tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
27 Temmuz 2021, Salı 15:51 Son Güncelleme:
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Evde kolayca yapabileceğiniz ve ister ızgara da isterseniz de fırında pişirebileceğiniz tadına doyum olmayan cızbız köfte tarifi diğer bütün tarifleri unutturuyor. Peki, cızbız köfte nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? tadına doyamayacağınız cızbız köfte tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
CIZBIZ KÖFTE TARİFİ
Cızbız köfte malzemeler
- 500 gram kıyma
- Yarım ekmek içi
- 1 adet soğan
- Yeteri kadar tuz
- Karabiber
- 1 adet yumurta
Ekmekleri ve soğanı bir robotta çekin. Kıymaya, yumurta ile çekilmiş ekmek, tuz ve karabiber de ilave ederek yoğurun ve elle köfte şekline getirin. Fırın ızgarasında ya da normal ızgara da pişirin.
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