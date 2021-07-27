Cızbız köfte tarifi ve yapılışı: Cızbız köfte nasıl yapılır?

Evde kolayca yapabileceğiniz ve ister ızgara da isterseniz de fırında pişirebileceğiniz tadına doyum olmayan cızbız köfte tarifi diğer bütün tarifleri unutturuyor. Peki, cızbız köfte nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? tadına doyamayacağınız cızbız köfte tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

CIZBIZ KÖFTE TARİFİ

Cızbız köfte malzemeler

500 gram kıyma

Yarım ekmek içi

1 adet soğan

Yeteri kadar tuz

Karabiber

1 adet yumurta

Cızbız köfte yapılışı

Ekmekleri ve soğanı bir robotta çekin. Kıymaya, yumurta ile çekilmiş ekmek, tuz ve karabiber de ilave ederek yoğurun ve elle köfte şekline getirin. Fırın ızgarasında ya da normal ızgara da pişirin.



