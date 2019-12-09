Clara Schumann’ın 200. doğum yılına özel: Dikiz aynasında Clara

“Dikiz Aynasında Clara” konser enstalasyonu içinde birden fazla katman barındırıyor. Enstalasyonda modern bakış açısı ile ürettikleri besteleriyle, müzik hayatının içinden üç farklı nesil ve farklı coğrafi kökenden gelen üç kadın besteci yer alıyor: Violeta Dinescu, Annette Schlünz ve Beste Özçelebi, Clara Schumann ve onun müziğine bir köprü kuruyor. Sanatçılara, soprano Lisa Fornhammar, piyanist Mediha Khan ve viyola sanatçısı Cenk Erbiner eşlik ediyor. Enstalasyon, Clara Schumann'ın dünyasına erişme çabasının dışında; günümüzde kadın olmak, müzisyen olmak, beste yapmak üzerine de düşündürüyor.

Dinleyiciler ve sanatçılar iç içe

“Dikiz Aynasında Clara” etkinliğin fuayede gerçekleşmesinin amacı, klasik müzik dinleyicilerini alışılmış kalıpların dışına çıkarmak. Böylece dinleyiciler müziğin merkezine yerleşerek; farklı açılara yerleştirilen ekranlar aracılığı ile söyleşiler, metin, enstrümanlar ve sanatçılarla iç içe olacakları samimi bir deneyim yaşayacak.

Şoför Nebahat’tan esinlenildi

Emanuel Mathias'ın 2011 yılında şoför Nebahat’tan esinlenerek ürettiği ¨Nebahat’ın Kız Kardeşleri¨ isimli video enstalasyonu “Dikiz Aynasında Clara” projesinin esin kaynağı olmuş. Böylece, tıpkı döneminin güçlü ve bağımsız kadın şoförü Nebahat gibi Clara’nın mesajı da günümüzdeki kız kardeşleri tarafından sanatseverlerle buluşturulmuş oluyor.

Biletler 30 ve 20 TL olarak CRR Konser Salonu Gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.

19. yüzyılın ünlü piyanist ve bestecisi Clara Josephine Wieck, 13 Eylül 1819'da Leipzig'de dünyaya geldi. Babası müzik öğretmeni ve piyano firması sahibi Friedrich Wieck, kızının yeteneğini küçük yaşta keşfederek 5 yaşından itibaren onu müzisyen olarak yetiştirdi. 9 yaşındayken konserlerde çalmaya başladı. 11 yaşında ise ilk solo konserini verip ilk bestesini yaptı. 1831 - 1836 yılları arasında babasıyla birlikte Avrupa'yı dolaşarak bir dizi başarılı konser verdi. ”Harika çocuk” olarak ünlenen Clara; Mendelssohn, Paganini, Chopin, Goethe gibi zamanın önde gelen müzikçi ve edebiyatçılarının hayranlığını kazandı.

1878'de Frankfurt Konservatuvarı’nın baş piyano öğretmeni oldu ve pek çok öğrenci yetiştirerek piyanistlikte bir ekol oluşturdu. Bu yıllardaki en yakın dostlarından biri de besteci Johannes Brahms'dı. Brahms'a da bestelerinde esin kaynağı oldu. Brahms birçok bestesini Clara'ya ithaf etti. Schumann, son konserini 1891'de verdi ve konservatuvardan ayrılarak sadece evinde ders vermeye devam etti. 26 Mart 1896'da Frankfurt'ta hayata veda eden sanatçı, kendisi gibi piyanist olan Robert Schumann'la, 1840'da evlendi, Robert ölene kadar 16 yıl evli kaldı.



