2020 Coachella Müzik Festivali'nde sahne alacak sanatçılar açıklandı. Ana sahneyi paylaşan isimler ise aykırı grup Rage Against the Machine, Travis Scott ve Frank Ocean olacak. Festivalde son 3 yıldır ilk kez kadın sanatçılar ana sahnede yer almayacak. California'da gerçekleştirilen ve 2 hafta sürecek olan Coachella Festivali'nin ilerleyen günlerinde ise Lana Del Rey, Megan Thee Stallion ve Summer Walker gibi kadın sanatçılar sahne alacak.





Coachella sahnesinde bu yıl FKA Twigs ve Lewis Capaldi'den Calvin Harris, Slowthai, Dave ve Yungblud'a kadar birçok İngiliz sanatçı da yer akacak. 2017'de festivale öncülük eden Radiohead'in solistli Thom Yorke, tek başına sahne alacak.

Türkiye'den de pek çok ünlü Coachella hayranı. Coachella denilince ilk akla gelen Şeyma Subaşı oluyor.

Ana sahnede yer alan Frank Ocean, ilk albümü Orange Orange'ın çıkışından önce 2012'den beri Coachella'da performans göstermedi.

Frank Ocean

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