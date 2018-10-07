Cocu dönemi bitiyor

Fenerbahçe'de kritik dakikalar yaşanıyor. Başakşehir maçındaki golsüz eşitlik sonrası Ali Koç, yönetim kurulu ile stadda toplantıya girdi.

Yönetimin, hafta içinde Hollandalı teknik adamı gönderme kararı aldığı ancak tebligatın kritik Başakşehir maçı sonrasına bırakıldığı ortaya çıktı. Yönetim kurulu Başakşehir maçının da kayıpla kapanmasının ardından nihai kararını verdi: Cocu ile devam edilmeyecek.

Stadda yapılan toplantıda yeni stratejinin ne olacağı üzerine görüş alış verişi yapıldığı öğrenildi.

MİLLİ ARA FIRSAT!

Milli takım arasının gelmesini de fırsat bilen Ali Koç ve ekibi, Cocu sonrası dönem için değerlendirmeler yapıyor. Hollandalı hocanın yanı sıra yardımcılarıyla da yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

COCU'YA İSTİFA SORUSU

Cocu, bir basın mensubunun "19 şampiyonluğu olan bir takım şu an 8. haftada küme düşme hattında. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hayır." yanıtını vermekle yetindi.

Taraftarın kendisini istifaya davet etmesiyle ilgili de görüş belirten Cocu, "Bu akşam gösterdiğimiz performans bizim için standart olmalı. Taraftarın tepkisi normaldir.

Onların desteğini gördüm ve memnunum. Takımı desteklesinler, beni eleştirebilirler. Bunla ilgili hiçbir sorunum yok. Sadece daha iyi skorlarla bu durumu değiştirebiliriz. Bu takım ruhuyla devam edersek, başarılı olacağımıza ben gerçekten çok net bir şekilde inanıyorum." diye konuştu.

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