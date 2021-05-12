Çocuğa kardeşi olacağı nasıl söylenmeli?

ÇOCUĞUNUZA HAMILELIK HABERINI NE ZAMAN VERECEĞINIZ OLDUKÇA ÖNEMLI

Bazen ebeveynler çok heyecanlandıkları için bir an önce çocuklarıyla bu haberi paylaşmak isterler. Oysa birazcık beklemek, sabretmek çok önemli. Çünkü gebelikte ilk 3 ay çok riskli zamanlar, gebeliğin sonlanması durumunda çocuğunuza bunu tekrar tekrar açıklamak, anlatmak çocuğun ruhsal dünyasında zorlayıcı bir etken olabilir ve çocuk bunu çok anlamlandıramayabilir. Dolayısıyla en azından 3-4 ay, o riskli süreç geçene kadar beklenebilir.





HAMILELIK SÜRECINDE ÇOCUĞUNUZ ÇOK FAZLA SORU SORACAK, HAZIR OLUN!

Çocuğunuzun sorularını bıkmadan usanmadan cevaplamanız çok önemli çünkü bu aslında çocuk için çok önemli bir değişim ve dönüşüm. Bırakın sorsun çünkü sizden daha güvenilir bir kaynağı yok. Sizden sorularının yanıtını aldıkça rahatlayacak ve kaygı seviyesi azalacak. Eğer çocuğunuzun hayatında önemli bir değişiklik yapma ihtimaliniz varsa, bunu önceden söylemenizde fayda var. Bu önemli değişiklikler; belki odasının değişmesi olabilir, okula başlayacak olması olabilir ya da tuvalet eğitimi vermeye başlamanız olabilir. Bu tarz değişiklikleri doğumdan bir süre önce ya da bir süre sonra yapmanız kritik bir nokta çünkü eğer doğumdan hemen sonra çocuğunuzu okula gönderirseniz bunun nedenini kardeşi olarak görebilir ve evden kardeşi yüzünden uzaklaştırıldığını düşünebilir. Çocuğunuza söylediğiniz “sen artık abisin/ablasın, bunu yapmaman gerektiğini biliyor olman lazım” gibi cümleler, çocuğun bakış açısıyla, ona bir sorumluluk yüklemez. Onun abi/ abla olduktan sonra çocukluğunu terk etmesine hiç gerek yok. Her çocuğun yaşı gibi davranılmaya ihtiyacı var. Her ne kadar artık evin büyük çocuğu da olsa, hala bir çocuk olduğunu unutmamalısınız.











