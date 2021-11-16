Çocuğum dışlanıyor! Ne yapmalıyım?

Ortaklaşa oyun kurabilme, kurallara uyabilme, sırasını bekleyebilme, kendi isteklerini kontrol edebilme, paylaşabilme gibi. Bu becerilerin edinilebilmesi için de okul öncesi eğitim büyük önem taşıyor. Evde sınır konulmayan çocuklar da arkadaş ilişkilerinde zorlanabiliyor. Oyunlarda yenildiğinde mızıkçılık yapabiliyor. Küfür eden, şiddet gösteren çocuklar da arkadaşları tarafından dışlanabiliyor. Bazı çocuklar da bulundukları grubu yönetmeye çalışarak arkadaşları üzerinde otorite kurmaya çalışabiliyor. Sessiz, çekingen çocuklar ise yargılanmaktan endişe duydukları için arkadaş edinmekte zorlanabiliyor.

ÇOCUĞUNUZA NASIL YARDIMCI OLABILIRSINIZ?

Sınırları belirleyin. Her istediğini elde etmeye alışan çocuk için bu yeni sistemi oturtmak kolay olmayacak, unutmayın.

Duygularını paylaşması çok önemli. Yaşadığı durumun resmini çizip istediği renklerde boyayabilir. Bu resim üzerinden konuşup çocuğun ne hissettiğini sorabilirsiniz.

Birlikte çözüm yolları bulabilir, o karaktere tavsiyeler vermesini isteyebilirsiniz.

Çocuğunuz için arkadaşlık ne demek?

Ne bekliyor, nerede zorlanıyor? Bunları netleştirmek ve üzerine konuşmak faydalı olacaktır.

Diğer çocuklarla ya da onların ebeveynleriyle konuşarak sorunu çözmeye çalışmayın. Çocuğunuza siz arkadaş bulamazsınız. Bu sorunu kendisinin çözmesi önemli.

Arkadaşları hakkında olumsuz cümleler kurmayın. “Aman boşver almazlarsa almasınlar” gibi yaklaşımlardan kaçının.

Rol model olmak çok önemli. Çocuklar iletişim kurma becerilerini ebeveynlerinden öğreniyorlar. Sizin arkadaş seçimlerinizdeki değerleriniz, kriterleriniz çocuğunuz için de öğretici oluyor. Örneğin sizin arkadaşlıklarınızda sosyal statü önemliyse çocuk da buna önem veriyor hale geliyor.

Çocuğunuzdan beklentilerinizde gerçekçi olun. Bazı çocuklar kişilik yapısı olarak içe dönük olabiliyor. Çocuğu olduğundan farklı bir karakter yapısı için zorlamak kendine güvenini daha da azaltacaktır.

Her çocuk çok girişken olacak diye bir kural yok.

Farklı ilgi alanları ve güçlü olduğu yönleri destekleyerek farklı arkadaş gruplarıyla paylaşımını artırabilirsiniz.