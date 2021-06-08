Çocuğum paylaşmayı sevmiyor

Bu yaşlardaki çocuklar, henüz oturup karşınıza alıp konuşmakla anlayabilecek düzeyde değildirler. Paylaşma kavramını öğretmek istiyorsanız hem kendiniz rol model olmalısınız hem de çocuğunuzla oyun oynarken tema olarak paylaşmayı işleyebilirsiniz. Çocuğun, hayatının ilk yıllarında paylaşmayı istememesi gayet normal bir davranıştır. Çünkü bu yıllarda hem ben merkezlicidir hem de “bağımsızlaşma” döneminde olduğu için bu paylaşımı yapmak istemez. 3 yaşına geldiğinde artık paylaşmanın mecburi olduğu ortamlara girmeye başlar, mesela anaokulu gibi.





KRİZLER İÇİN MÜDAHALELER

Çocuğunuza zaman verin: Her ne kadar siz çocuğunuza rol model olsanız, onunla oyun oynarken “paylaşma” temasını kullansanız da, bu hemen paylaşmaya başlayacağı anlamına gelmez. Paylaşacağı zaman onu tamamen kaybetmeyeceğini bilsin:

Çocuğunuz bir eşyasını paylaşacağı zaman onu tamamen kaybedeceğini, bir daha geri alamayacağını düşünür. Bu kaybetme korkusundan dolayı da kaygısı artar. Hırçın davranışların ya da küçük krizlerin kaynağı bu kaygıdır. Çocuğunuzla konuşurken ya da onunla oyun oynarken “paylaşma”yı öğrettiğiniz gibi ona “ödünç almak, geri vermek, iade etmek” gibi kavramları da öğretirseniz paylaştığı şeyin ona geri geleceğini bilecek ve kaygısı azalacaktır. Kararına saygı duyduğunuzu hissettirin: Çocuğunuzu paylaşmaya zorlamak yerine onu anladığınızı ifade edin. Ona yukarıdan bakmadan, göz hizasına inerek “Oyuncağını arkadaşınla paylaşmak istemeyebilirsin. Arkadaşına “Oyuncağımı vermek istemiyorum” diyebilirsin.” gibi ifadelerle böyle durumlarla nasıl başa çıkacağını öğretin. Çocuğunuz aynı zamanda “hayır” demeyi ve kendi sınırlarını koruması gerektiğini de öğrenecek.