Çocuğum Squid Game dizisini izledi ne yapmalıyım?

Çocuklar aynaya benzer

Günümüzde çocukların rol modellerini yalnızca aileleri değil ekranların sunduğu içerikler de oluşturmaktadır. Yaratıcı ve ilgi çekici içerikleriyle çocukların ilgisini kolayca çeken ekranların bebeklik döneminde de kullanıldığını görmekteyiz. Ekranların sunduğu davranışları çocukların taklit etmesi ve davranış kalıbı haline getirmesi kaçınılmaz olmaktadır. Birçok oyun ve içeriklerin çocuklara zarar verebileceğini öngörebilmekteyiz. Burada bir soruyu yanıtlamanızı istiyorum. Çocuklarınızı ekranın zararlarından korumak için neler yapıyorsunuz? Bu sorunun yanıtı bir şey yapmadığınız yönünde ise çocuğunuzun tehlikelere açık olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu noktada bir an önce tedbir alınmazsa çocuğunuzun ruhsal ve fiziksel birçok tehlikeye maruz kalabileceğini unutmamak sizin için hareketlendirici bir güç olabilir.

Squid game dizisi çocuklarda nasıl bir etki bırakıyor

Son zamanlarda squid game isimli Kore dizisinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri konuşulmaya ve tartışılmaya başlandı. Dünya genelinde özellikle okullarda ilkokul seviyelerinde dahi squid game isimli dizinin içeriklerinin çocuklar tarafından taklit edilmesi ve akran zorbalığına teşvik edici davranışlara neden olması eğitimciler açısından gündeme alınan bir konu haline geldi. Dizi içerisinde sunulan parametreler yetişkinlerin hayata ve paraya dair bazı sorgulamalar yapabilmesini sağlayabilir. Yetişkin bireyler dizinin olumsuz etkilerinden kendilerini koruyabilirler. Ancak çocuklar için durum böyle olmayacaktır. Somut işlemler döneminde olan çocuklar, soyut düşünemeyecek ve davranışların arkasındaki mesajları doğru analiz edemeyeceklerdir. Çocuklar sadece davranışa odaklı olduğu için davranışı taklit ederek şiddet içerikli davranışları sürekli hale getirecektir. Dizi içerisinde basit çocuk oyunlarının yer alması, dizide kullanılan prodüksiyonun renkli ve çocuklara hitap etmesi dizinin çocuklar için ilgi çekiciliği arttırmaktadır. Çocukların kolay bir şekilde oynayabileceği oyunların ölüm ve şiddetle harmanlanması çocukları tehlikelere açık hale getirmektedir.

Şiddet İçerikli Ekranlardan Çocukları Nasıl Koruyabiliriz?

İçeriklerin yaş sınırlamalarına dikkat edilmeli. Squit game dizisinin yaş sınırlaması “18” olarak belirlenmiştir. Yaş sınırlamalarını gözeterek çocuklarınıza doğru rehberliği yapmalısınız. Yaş sınırlamasına uygun içerikleri seçmeli ve çocuklarınızla birlikte izlemelisiniz. Şiddet, ölüm, cinsellik gibi sınırlamaların olduğu dizileri asla çocukla birlikte izlememelisiniz. Çocuğunuz squid game gibi içerikleri sizinle birlikte izliyorsa, bu davranışları normal kabul edecek ve hayatında uygulayacaktır.

Çocuğum sosyal hayatında yalnız kalmasın algısını değiştirmeliyiz. Genelde ailelerin yanıldığı bir nokta var. Çocuğum popüler kültürün getirilerinden geri kalmamalı. Eğer kalırsa arkadaşlarıyla bir paylaşımda bulunamaması ve yalnızlaşması yönelik korkular, ailelerin çocuklarının ekran bağımlılıklarını görmezden gelmesine neden olmaktadır. Ebeveynler olarak bir araya gelebilmeli ve çocukların gündemini birlikte yönlendirebilmelisiniz. Popüler kültürün takipçilerini değil geleceğimizin emanetçilerini yetiştirdiğimizi ve aileler olarak birbirimize karşı sorumlu olduğumuzu unutmayalım. Aynı sınıfta eğitim gören çocukların aileleri iletişim halinde kalabilmeli ve sınıf ekosistemini birlikte çerçevelendirebilmelidir.

Doğrudan hayır demek çocukları ekranların zararlarından korumayacaktır. Ebeveynler kendilerini ve çocuklarını bilinçlendirebilmeli, tehlikeleri doğru analiz edebilmelidir. Ekranlardan gelebilecek zararlardan çocukları koruyabilmek, bilinçli teknoloji kullanımıyla mümkün olacaktır. Çocukların yaş sınırlarına uygun olmayan içeriklere ulaşmasını engellemek için önce ebeveynlerin teknoloji kullanımına hakim olması gerekmektedir. Aile koruma programları, zararlı içerikleri ayırt edebilme ve denetim mekanizmalarını güçlendirmelidirler.

Çocukların takip ettiği youtube kanalları kontrol edilmeli. Youtuber diye adlandırılan kişilerin paylaşımları ve içerikleri çocuklar tarafından sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Çocuklar için yapılması imkansız davranışları sergileyerek çocuklara ilginç içerikler sunarak çocuklarda takip etme isteği uyandırılmaktadır. Takipçilerinin çoğunun çocuklar olduğu bu kanallar, çocukların davranışları üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Popüler kültüre göre şekillenen bu içeriklerden çocukların uzak tutulması gerekmektedir. Bu kanallarda argo, şiddet içerikli davranışlar, mahremiyet alanlarına saygısızlık gibi olumsuz davranışlarla karşılaşılabilmektedir. Squit game dizisinin bu denli popüler oluşu youtuberların diziyle ilgili içerikler üretmesine neden oldu. Maddi ve popüler olma kaygısı o kadar ön plana çıktı ki çocuk istismarlarının alenen komik ve uygun bir davranış gibi sergilenmesine neden olmaya başladı. Durumun ciddiyetinin farkına varılması ve harekete geçilmesi gerekmektedir. Her türlü tehlikeden korumaya çalıştığınız çocuğunuza bir ekran misafirinin açıkça zarar vermesine müsaade etmemelisiniz. Karşılaştığınız olumsuz içerikleri şikayet etmeli ve çocuklarınızdan uzaklaştırmalısınız.

Çocuğum Squid Game dizisini izledi ne yapmalıyım?

• Squid game zararlı içeriklerden yalnızca biri. Daha öncesini incelediğimizde mavi balina, momo gibi içeriklerinde çocuklara çok zarar verdiğine şahit olmuştuk. Çocuğum squid game izledi ne yapmalıyım? değil, çocuğum zararlı bir şey izledi ne yapmalıyım? Sorusu daha doğru olacaktır. Çünkü çocukların zarar görebileceği birçok içeriğin ekranlarda yer aldığını unutmamak gerekir.

• Çocuğunuzun davranışlarını gözlemlemeyi unutmayın. Çocuğunuzun davranışlarında saldırganlık, çekingenlik, korku, içine kapanıklık gibi davranışlar gözlemliyorsanız mutlaka bu davranışların kaynaklarını araştırmalısınız. Kaynağı doğru belirlemek yaklaşımlarınızın doğru olmasını sağlayacaktır. Bu konuda mutlaka okul psikolojik danışmanından destek almayı unutmayın.

• Çocuklar izledikleri karşısında dehşete kapılabilir ve korkular geliştirebilir. Bu noktada çocuğunuzla kuracağınız doğru iletişim en büyük yol göstericiniz olacaktır. Çocuğunuzu bunun bir dizi olduğunu, gerçek hayatla bir bağlantısı olmadığını anlatın. Dizi içerisinde yer alan para için birinin öldürülmesinin mümkün olamayacağını yani para için kimsenin öldürülemeyeceğini ifade edin. Bu açıklamaların yapılmaması öldürme davranışının normalleşmesini sağlayacaktır. Bu da çocukta şiddet davranışlarının artmasını tetikleyecektir.

• İzlediği davranışları gerçek hayatta uygulamasının yanlış olduğunu açıklayın. Bu açıklamalar, olumsuz davranışların eyleme dönüşünün önüne geçecektir.

• Çocuğunuzun sınıf arkadaşlarının aileleriyle iletişim halinde olun ve birlikte tedbirler almaya çalışın. Aileler olarak diziye karşı ortak bir tutum geliştirin. Çocukların squit game vb. içeriklere karşı kendilerini nasıl korumaları gerektiği konusunda doğru rehber olun.



