Çocuğuma odanı topla demekten bıktım

Özellikle siz düzeni seviyorsanız, çocuğunuzun odasının dağınık olması en çok sizi rahatsız ediyor olabilir. Kapısını kapatıp o alanın ona ait olduğunu kabul etmeyi deneyebilirsiniz –pis olmadığı müddetçe-. Temiz olmayı, düzenli olmayı ve sorumluluk almayı öğrenmek çocuğun gelişiminde önemli rol oynar. Çocuğunuzun odasını toplamamasının birçok sebebi olabilir. Nasıl düzenleyeceğini bilmiyor olabilir, odasını benimsememiş olabilir, gözlemleriyle söylenenler tutarsız olabilir, oyuna kendini çok kaptırıyor ve oyuncaklarının oyunda kaldığı yerde kalmasını istiyor olabilir, düzenli olmanın önemini kavrayamamış olabilir veya bambaşka bir sebep olabilir…

Çocuğunuzun kendi odasının sorumluluğunu almasını istiyorsanız ona yardımcı olabileceğiniz yöntemler var. En öncelikle odasını toplamayın, eve misafir de geliyor olsa başka bir durum da olsa sizin her şekilde gelip odasını toplayacağınızı bilmesi onun bu alışkanlığı kazanımını güçleştirir. Azarlamanın, bağırmanın bir faydası olmayacağını zaten biliyorsunuz. Peki, nasıl yardımcı olabilirsiniz?

-Yine tabi ki iletişim ve çocuğunuzun ihtiyacını sormak öncelikli.- Oda toplamayı sıkıcı bir sorumluluk olmaktan çıkarıp bir oyuna dönüştürebilirsiniz. Oyuncakları gruplama, oyuncak avına çıkma veya yarışlar düzenleyebilirsiniz. Onun odasının hangi halini daha çok beğendiğini, arkadaşıyla dağınık mı düzenli olan odada mı daha mutlu olacağını konuşabilirsiniz. Hiç toplamıyorsa ve bu zamana kadar hep siz topladıysanız önce birlikte toplayarak, neyi nereye kaldırabileceğini göstererek ona hem model olabilir hem de yardım edebilirsiniz. Odasını toplama zamanları ya da haftanın belirli günlerini belirleyebilirsiniz, bunu yaparken çocuğunuza da seçenek sunmanız ve birlikte bir karara varmanız çocuğunuzun sorumluluk bilinci kazanmasına yardımcı olacaktır. Ve unutmayın kendi düzen anlayışınıza göre hareket etmeniz değil onun yaşına uygun yapabileceği düzeni takip etmek süreçteki çatışmalarınızı azaltacaktır. Çocuğunuza sorumluluk bilincini öğretmek çok kıymetli olsa da daha kıymetlisinin ilişkiniz olduğunu unutmayın!