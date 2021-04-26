Çocuğumu ortodontiste ne zaman götüreceğim?
Çocuğunuzun daimi dişleri tamamlanmadan ortodontik muayeneye ihtiyaç duymayacağını söyleyen biri varsa yanılıyor. Çocuğunuzu ilk ortodonti muayenesine götürmek için bütün daimi dişlerinin çıkmasını beklemek faydadan çok zarar getirir. Peki neden? Dr. Gilman Yücel konu hakkında bilgi verdi.
26 Nisan 2021, Pazartesi 11:12 Son Güncelleme:
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ÇÜNKÜ HER ZAMAN GÖZLE GÖRÜNENDENDAHA FAZLASI VARDIR
Bir çocuğun ağzı oldukça meşgul bir yerdir. Altı yaşlarında ilk azı dişleri çıkmaya başlar. Çene ve yüz kemikleri dahil her şey büyümeye devam eder. Süt dişleri dökülüp yerlerini daimi dişlere bırakır. Tüm bunlar öngörülebilir bir sırayla yaşanır. Tabii bu her çocukta aynı düzende gerçekleşmeyebilir.
NELERE DKKIAT ETMELIYIZ?
Ebeveynler bazı ipuçlarını gözlemleyebilirler. Örneğin süt dişlerinin geç veya erken dökülmesi bir soruna işaret edebilir. Çiğneme ve ısırma güçlüğü, konuşma bozuklukları ve nefes almada yaşanan sıkıntılar da bazı şeylerin yolunda gitmediğinin habercisi olabilir. Bu işaretlere rağmen daimi dişlerin çıkması yani gelişimin tamamlanması beklenirse tedavi güçleşecek ve daha çok zaman alacaktır.