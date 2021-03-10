Çocuğun anne ve babayla uyuması sorun mu?

Çocuğun aileyle birlikte uyumaması için alınması gereken 8 tedbir ve öneri şunlardır:

1. Bebekler, doğum sonrası mutlaka ayrı yatakta yatırılmalıdır.

2. Çocukta ağır bir sağlık sorunu yok ise en geç 6. ayda kendi yatak odasına geçirilmelidir.

3. Cinsellik yaşanan odanın, örneğin yatak odasının kapısının anahtarı olmalı ve cinsellik esnasında kapalı tutulmalıdır.

4. Çocuk; kendi odasında uyutulduktan sonra mutlaka, çift aynı yatakta yatmalıdırlar.

5. Gece uyanan ağlayan çocuk yatağa alınmamalı, onu kendi yatağında sakinleştirip uyutulmalıdır.

6. Çiftler mutlaka aynı yatakta yatmalıdırlar.

7. Kadın veya erkek tüm ilgisini çocuğa vermemeli, çift olarak birbirlerine ilgi göstermeye devam etmelidirler.

8. Çocuk bakımı nedeniyle olan tartışmalar da cinselliği etkileyebilir.

Çocukları ve bebeklerini her anne baba sever fakat, onların da sınırları olması gerektiği bilinmelidir. Birçok anne ya da baba kendi kaygıları nedeniyle çocuklarını yataklarından uzaklaştıramazlar. Bu uzaklaştırma sadece anne babanın değil çocuğunda lehinedir.







