Çocuğunu konsere götüremeyince grup kurdu

İstanbul’da bebeğini klasik müzik konserine götüremeyen anne, 4 ülkeden 5 kadın sanatçıyla sadece çocuklara konser veren ‘Baby Conserts’ grubunu kurdu.

Çocuğu konsere alınmayınca

Evlenince İstanbul’a yerleşen, ardından bir kız çocuğu sahibi olan Rus Tatiana Uzunay, uzmanların “Klasik müzik dinlemek bebeğinizin gelişimine katkıda bulunur” tavsiyesine uymaya karar verdi. Kendisi de klasik müzik tutkunu olan Tatinana Uzunay, bebeğiyle konsere gitmek istedi. Ancak 7 yaşından küçüklerin konserlere alınmadığını öğrendi. Sadece miniklere yönelik bir orkestra kurmaya karar veren Tatiana Uzunay, fikrini Letonyalı kemancı Alise Juska Savga’ya açtı.

Kültürle buluşuyorlar

İkiliye Polonya’dan kemancı Katarzyna Özdemir, çellist Feride Berin Öget, flütçü Didem Karakaya ve Azeri balerin Olga Yörükoğlu da katılınca ‘Baby Consert’ adlı grup doğdu. Gruba ilgi o kadar büyük oldu ki, İstanbul Oyuncak Müzesi’nde haftada iki kez konser vermeye başladılar. Çok sayıda festivalden de davet alan grup, konserler için tarihi mekanları veya müzeleri tercih ediyor. Bu sayede çocuklar, birçok kültür faaliyetiyle aynı anda buluşmuş oluyor.