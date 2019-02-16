Çocuğunuz 'büyüme atağı' yüzünden huysuzluk yapıyor olabilir

Büyüme ve gelişme çocuk sağlığının en önemli göstergesidir. Büyümenin en hızlı olduğu dönem anne karnındaki dönemdir. Hayatın ilk altı ayında büyüme anne karnındaki fetusun büyümesi gibi hızlıdır. Altıncı aydan sonra büyüme hızı düşmeye başlar. İlk yaşta ağırlık doğum ağırlığının üç katına ulaşır, boy ise doğum boyunun yüzde 50'si kadar, ortalama 25 santim kadar uzar. Yine ilk yaşta beyin gelişimi çok hızlıdır.

Kafa çevresi 12 santim kadar artar. İlerleyen aylarda dönme, oturma, emekleme, yürüme, konuşma gibi beceriler kazanırlar. Büyüme bazı dönemlerde daha hızlıdır. Bebeğin daha hızlı kilo aldığı, boyunun uzadığı, baş çevresinin büyüdüğü, yeni beceriler kazandığı bu dönemlere büyüme atağı denir. Büyüme atakları 1-3 hafta, 6-8 hafta, 3-6 ay civarı ortaya çıkar, birkaç gün kadar sürer.

BÜYÜME ATAĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

• Bu dönemlerde bebekler daha iştahlı olur. Üç saat ara ile emen bebek daha sık emmek isteyebilir. Hatta anne sütüm yetmiyor kaygısına kapılabilir. Ancak unutmayalım ki bebek emdikçe, uyaran artığı için anne sütü artar. Mama ile beslenen bebekler ise önceki aldığı miktarlar ile doymaz, daha fazla isteyebilir. Ek gıda ile beslenen bebeklerde de porsiyonlar büyür.

• Uyku düzeni değişir. Bazı bebekler daha sık uyanırlar, gece birkaç kez uyanarak emmek isteyebilirler. Gündüz uykuları azalabilir, daha huysuzdurlar. Bazı bebekler ise daha uzun uyuyabilir. Bazen de mızmız olurlar, hiçbir şey onları memnun etmez.

• Yeni beceriler kazanır. Örneğin oyuncağını yakalayabildiği, dönmeye başladığı veya desteksiz oturabildiği fark edilir.

BU DÖNEMLERDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

• Hastalıklarda da bebeklerde huzursuzluk, uykusuzluk, sık uyanma gibi benzer durumlar olur. Büyüme ataklarını bunlarla karıştırmamak gerekir. Özellikle ateş varsa mutlaka çocuk hekimine danışılmalıdır.

• Yakınmalar büyüme atağı ile ilgili ise anne sabırlı olmalıdır. Sütüm azaldı mı kaygısı annenin süt yapımını etkileyebilir. Anne beslenmesine dikkat etmeli, bol sıvı almalı, süt yapımını artıran çaylar ve besinler yemelidir. Sonuçta bebeğini sık emmesi de süt miktarını artır.

• Uyumayan, huzursuz, mızmız bebeklerde ailenin diğer bireyleri anneye yardımcı olabilir. Annedeki uykusuzluk ve yorgunluk da süt yapımını azaltır.

• Büyüme atağı geçici bir dönemdir. Anneler sabırla yaklaşmalıdırlar. Bebeğiniz size ne yapmanız gerektiğini söyler. Bazen daha fazla kucak, emmek isteyebilirler. Bebeğinizi dinlemeniz bu dönemi atlatmanıza yardımcı olacaktır.