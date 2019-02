Çocuğunuz çift dilli olsun istiyorsanız...

Bebekler hamilelik itibariyle etraftaki sesleri algılamaya başlarlar, dolayısıyla doğduklarında anne ve babalarının seslerini tanıyor olurlar. Bu evrede anadil edinimi başlamıştır. Peki ikinci bir dili öğretmek için neler yapılabilir?

ÇOCUKLARINIZA İKİNCİ DİLİ ANADİL SEVİYESİNDE NASIL ÖĞRETEBİLİRSİNİZ?

Çocuklarınıza hamilelik döneminizden başlayarak hedeflediğiniz dilde sesler dinletebilirsiniz. Ayrıca doğduktan hemen sonra da bu eylemi sürdürmeye devam etmelisiniz.

ÇOCUKLAR DUYDUKLARI SESLERİ HAFIZALARINA KAZIRLAR

İkinci dil edinimini evde nasıl öğreteceğinize gelirsek, anne veya babanın konuşulmasını hedeflediği dili sürekli olarak çocukla iletişim için kullanması gerekmektedir. Bunun için tabii ki dile tamamen hakim olması gerekir. Bir dile hakim olmak demek, kültürüne de hakim olmak demektir. Yeni nesiller bu konuda fazlaca şanslı. İngilizceye hakim olan pek çok ebeveyn var. Bu durumda çocuğunuz için bunu avantaja nasıl çevirebileceğinizle ilgili birkaç ipucu sunalım: Öncelikle bilmeniz gereken bu sürecin kolay bir süreç olmayacağıdır. İngilizce konuşmayı seçen bir anne/ baba iseniz, çocuğunuzla her türlü diyaloğu İngilizce olarak sürdürmeniz gerekir. Bu tutumunuzdan asla vazgeçmemelisiniz. Bu şekilde, çocuğunuz sizinle sadece bu dilde iletişim kurabileceğini anlayacaktır ve sessizlikle başlayan bu yolda, bir anda İngilizce olarak cevap verecektir. Başlangıçta, çocuğunuzun sizi anlayıp anlamadığıyla ilgili tereddüt yaşayabilirsiniz. Emin olabilirsiniz ki, her konuştuğunuz bilinçaltında bir yerde kullanılacağı günü bekliyor. Çift dilli eğitimin dilde bir sorun veya konuşma gecikmesi yaratmadığı uzmanlar tarafınca ispat edilmiştir ama unutulmaması gereken bir husus var ki, o da her çocuğun konuşma zamanının farklı ve bireysel olduğu yönündedir. Kardeşler arasında bile farklı konuşma özellikleri gözlemlenir. Birisi daha erken konuşurken, diğeri daha geç konuşabilir. Çocuklarınız dili çok hızlı da kullanır hale gelebilir, fakat aynı zamanda biraz daha geç de kullanacak olabilir. Bazı çocuklar ilk etapta iki dili bir arada birbirine karıştırarak bile kullanabilir. “Anne, teddy bear’im nerede?” gibi cümleler duymanız olasıdır. Zamanla ikisinin ayrımını net anlayacak ve kullanacak hale gelecektir. Bu yüzden bir ebeveynin anadili, diğerinin ise hedeflenen dili öğretmesi, çocukta daha az kafa karışıklığına yol açacaktır.

ÇOCUĞUNUZUN İÇİNDEKİ CEVHERİ DEĞERLENDİRİN

Bilingualism çocuğunuzun hayatında bir kez karşılaşacağı çok büyük bir şanstır. 6 yaşına kadar ikinci dili aksansız konuşan çocuğunuzun içindeki bu cevheri mutlaka değerlendirmekte büyük bir fayda vardır. 6 yaş dense bile, özellikle 3 yaşa kadar güzel bir yol almış olmak oldukça önemlidir.

KONUŞUN, KONUŞUN VE BİR KEZ DAHA KONUŞUN

Çocuklarla konuşmanın önemini fazla açıklamaya gerek yok ama ayrı bir dil öğretiyorsanız, bu daha büyük bir önem taşır. Çocuğunuza her hamlenizi açıklayın. Gezerken ne gördüklerinizi, o an ne yaptığınızı ve kısacası; her şeyi. Unutmayın o dilin en büyük rol modeli sizsiniz. Çocuğunuzun bunu pekiştireceği tek kişi de ilk etapta sizsiniz. Çevrenizde başka İngilizce öğrenen akranları var ise, onlarla da buluşmalar ayarlayabilirsiniz. Çocuğunuz hata yapıyorsa, onu aynı cümleyi doğru bir şekilde tekrar ederek düzeltebilirsiniz. Duydukça kendi hatasını kendi düzeltir hale gelecektir. Eğer ebeveyn olarak sürekli farklı bir dil kullanmak size zor gelecek ise, veya dile tam hakim olmadığınızı düşünüyorsanız, dışarıdan yardım alabilir veya ‘yabancı dil saatleri’ düzenleyebilirsiniz. O saat içinde konuştuğunuz tek dil İngilizce olacaktır, kural budur. Bu şekilde çocuğunuz yine dile maruz kalmış olur, siz de ebeveyn olarak fazla zorlanmamış olursunuz.

Hürriyet Aile