Çocuğunuza yılbaşı hediyesi seçerken dikkat edin

Yeni yıl için çocuğunuza seçtiğiniz yılbaşı hediyesinin güvenilir olması gerektiğine dikkat çeken Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Bölümü’nden Doç.Dr. Sevil Karaman, “Özellikle 15 yaşın altındaki çocuklarda, oyuncak nedeni ile her yıl yaklaşık 11 bin göz yaralanması oluyor. Göz yaralanmaları, hafif kornea epitel efektinden (göz yüzeyine çizik) travmatik katarakt, kornea ülseri veya retina yırtığı veya dekolmanı gibi çok daha ciddi yaralanmalar olabilir” açıklamalarını yaptı.

Yaralanmalara neden olabilir

Gözde yaralanmalara neden olabilecek risk taşıyan oyuncaklar hakkında bilgi veren Karaman, oyuncaklar silahlar hakkında şunları söyledi;

“Küçük bir nesneye ateş eden veya iten herhangi bir oyuncak, potansiyel olarak gözlere ciddi zarar verebilir. Silahlar, göz güvenliğini tehdit eden en riskli oyuncaklardır. Çocuğunuza boncuk veya mermi atan bir silah vermenin güvenli olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bu "oyuncaklar" son derece tehlikelidir. Küçük ateşleme füzeleri veya dartları olan oyuncaklar her zaman tehlikelidir. Çocuklar genellikle bu tür oyuncakları yüzlerine yakın tutmayı ve tetiği çekmeyi severler. Çocuklar, çocukluk kahramanları ve güçlü karakterlerin olduğu aksiyon dolu filmlere hayrandır.

Bu tür filmler, küçük çocukların hayal güçlerini ateşleyerek onları ışın kılıçlarının, asaların, kılıçların ve yayların heyecanlarıyla tanıştırır. Ne yazık ki, bu oyuncakların bazen göz yaralanmalarına neden olabilecek keskin kenarları vardır. Çocuğunuzu böyle bir oyuncaktan vazgeçiremiyorsanız, daima koruyucu gözlük kullanması konusunda ısrar edin.”

Spor türüne göre koruyucu önlemleri almak çocuğunu olası birçok göz yaralanmasından koruyacağını belirten Karaman, “Çocuğunuz bir spora katılırsa, güvenliği için uygun göz koruması zorunludur. Göz yaralanmaları genellikle basketbol, beyzbol ve raket sporları gibi sporlar sırasında ortaya çıkar. Sporla ilgili göz yaralanmaları arasında künt, delici ve radyasyon yaralanmaları sayılabilir” diye konuştu.

Paslı zinciler ve çıkıntılı direkler hakkında çocukların önceden uyarılması gerektiğini hatırlatan Karaman, “Çocuklarınızı halka açık bir oyun alanına götürmek eğlenceli ve güvenli bir aktivitedir. Ancak oyun alanı çocuklar için tehlikeli bir yer olabilir. Çocuklarınızın özgürce koşmasına izin vermeden önce her zaman tüm oyun alanı ekipmanlarını inceleyin. Çocuğunuzu, fark edilmeden gidebilecek çıkıntılı direkler veya paslı zincirler konusunda uyarın Ayrıca, keskin çubuklar içerebilecek aşırı büyümüş çalılara veya ağaçlara dikkat edin ”dedi.

Lazer pointerlar son zamanlarda çocukların göz sağlığı için sorun haline geldiğini de dile getiren Karaman, “Oynaması eğlenceli olsa da, lazer gözlerde kısa bir süre için bile gösterildiğinde önemli retina hasarına neden olabilir. Oyuncaklarından biri lazer ışığı içeriyorsa, çocuğunuzu yakından denetleyin” tavsiyelerinde bulundu.

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