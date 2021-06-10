Çocuğunuzu başka çocuklarla kıyaslamayın

Anne ve babasından ya da bakım verenlerinden kıyaslama cümleleri duyan çocuklar; l kendilerini yetersiz hissedebilirler,

hata yapmaktan korkabilirler, hata yapmaktan korktukları için yeni alanları denemekten korkabilirler, başarısız hissedebilirler, özgüven kazanamayabilirler, kendi potansiyellerini gerçekleştirmeleri güçleşebilir, reddedilmiş ve kabul görmediğini hissedebilir. Ebeveynler çocuklarının daha iyi yetişmelerini, daha başarılı olmalarını, daha sosyal olmalarını, başka çocuklarda gördükleri özelliklere de sahip olmalarını istedikleri zamanlarda aslında kendilerini ebeveyn olarak yetersiz hissedebilirler ve sonunda niyetleri çocuklarının gelişimini desteklemekken kıyaslama cümleleriyle aksi yönde olabilir. Peki, kıyaslama cümleleri yerine neler yapabilirsiniz? Ondan istediğiniz davranışın kendisini dile getirin ve üzerine konuşun. Bu davranışı neden istediğinizi, bu davranışın ona olacak kazanımları üzerine konuşabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta başka kişiler üzerinden örnek vermemek olmalı. Çocuğunuzda eksik/ olumsuz gördüğünüz yönlerine odaklanmak yerine onun olumlu, ilgili, başarılı olduğu yönleriyle ilgili kendisine güvenmesi için destekleyin. Unutmayın çocuğunuz her alanda ya da sizin istediğiniz alanda “en iyi” ve hatta “iyi” olamayabilir. Onun kendi keyif aldığı, ilgisini çeken alanlarda gelişmesi için onu desteklemeye çalışın. Çocuğunuza güzel sözler söyleyin; hazırladığı ödevden aldığı notu değil, o hazırlama sürecinin, çabasının önemini vurgulamayı deneyin. Ve son olarak onun sınavdan aldığı düşük notun sizin ebeveynliğinizi tanımlamadığını kendinize hatırlatmayı deneyebilirsiniz!