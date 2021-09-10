Çocuğunuzu sanal zorbalıktan koruyacak 5 ipucu

SUÇ OLDUĞUNU ANLATIN

Çocuk ve gençlerin her konuda ihtiyacı olan en önemli şey doğru bilgidir. Doğru bilgiye ulaştıkları zaman yanlış yapma olasılıkları azalır. Bu sebeple ailelerin siber zorbalık konusunda çocuklarını bilgilendirmesi önemli. Çocuğunuza mutlaka sanal platform üzerinden yapılan aşağılayıcı yorumların, yayımlanan izinsiz ve doğru olmayan bilgilerin suç olduğundan söz edin. Sanal şiddetin bir kişi üzerinde uzun süreli psikolojik etki bırakacağını anlatın. Çünkü bazı çocuklar sanal ortamda yapılan eylemlerin kişinin gerçek hayatına direkt etkisi olabileceği bağlantısını kuramayabilir.

YARDIM İSTEMEYİ ÖĞRETİN

Çocuğunuz, bir arkadaşının başka bir arkadaşına sanal platformdan zorbalık yaptığına şahit olabilir. Ona böyle bir durumla karşılaştığında mutlaka bir yetişkinden yardım istemesini söyleyin. Zorbalığa tanıklık etmenin de sanal şiddet döngüsünün devam etmesinde rolü olduğunu belirtin.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİ YABANCILARA VERMESİN

Çocuğunuza şifre, e-mail adresi, telefon numarası gibi kişisel bilgilerini tanımadığı kişilerle ve güvenilir olmayan sitelerde paylaşmamasını tembihleyin. Özellikle yaşı küçük çocuklar internet ortamında zararlı haberler, videolar gibi içeriklerden kendilerini korumayı tam bilemezler. Çocuğunuzun yaşına uygun olmayan sitelere girişini engellemek için internet hizmetinizi buna uygun düzenleyebilir ya da bilgisayarınızda ebeveyn kontrolü ayarları yapabilirsiniz. Çocuğunuzun çevrimiçi aktivitelerinden haberdar olmak olası bir siber zorbalığın önüne geçmenize yardımcı olabilir.

ARKADAŞ ÇEVRESİNİ ARAŞTIRIN

Olayın derinine bakmak çok önemli: Çocuğunuz ne kadar sağlıklı ilişkiler kurabiliyor ve sürdürebiliyor? Akranları tarafından seviliyor ve kabul görüyor mu? Bu soruların cevaplarını bulmaya çalışın. Sağlıklı arkadaşlık ilişkileri siber zorbalığın gelişiminde koruyucu bir faktördür. Bu soruların cevaplarından emin değilseniz çocuğunuzun arkadaş çevresi hakkında bilgi sahibi olmaya çalışın. Kendisi böyle bir davranışa sahip olmasa bile etrafında bunu yapan birilerinin olması zorbalığın bir parçası olmasını kolaylaştırabilir. Çocuğunuzun siber zorbalık yapabileceğini düşünüyorsanız, onun arkadaşlarıyla yaşadığı güncel bir zorluk olup olmadığını öğrenmekle işe başlayın. Bazı çocuklar yüz yüze kendini savunmakta, ifade etmekte zorlanabilir dolayısıyla intikam, öfke gibi duygular onları sanal ortamda zorbalık yapmaya itebilir. Böyle bir durum söz konusuysa meseleyi gerçek hayatında halletmesi için birlikte çözüm üretmeye çalışın.

MEDYA OKURYAZARLIĞI ÖĞRETİN

Medya okuryazarlığı, kişiye iletişim araçları vasıtasıyla aktarılan bilgilerin doğru bir şekilde yorumlanmasını, eleştirel bir bakış açısı kazanmasını ve zararlı içeriklerden kendini koruyabilmeyi öğretmeyi amaçlar. Bunun için çocuğunuzla internet konusunda sohbet edin. İnternette yoğun bir bilgi kirliliği olduğundan söz edin. Okudukları ya da gördükleri her şeye inanmamasını söyleyin. Bilgiyi doğru kaynaklardan alması konusunda yol gösterici olun. Unutmayın, önleyici yöntemleri kullanmak problemi çözmeye kıyasla daha kolay, etkili, maddi ve manevi olarak daha kazançlı bir yoldur.