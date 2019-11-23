ABD’de Çocuk Kurtarma Koalisyonu (CRC) Direktörü Carly Yoost, çocukların internette güvenli olup olmadığını anlatmak için Dr. Oz Show'a katıldı. Yoost, ebeveynlerin çocuklarını internette tehlikeye atabileceklerinin farkında olmadıklarını anlattı. Yoost, “internetten tamamen uzak tutmak neredeyse imkansız olsa da, onları eğitmek ve çevrimiçi çocuk avcılarının tehlikelerinden korumak için kullanabileceğiniz etkili yöntemler var.” dedi ve çocukları online ortamlarda güvenli tutmanın 4 yolunu anlattı.

Bazı Hashtag'lerden kaçının

Aile fotoğraflarına etiket eklemek, çocuklarınızı tehlikeye atabilir. Bazı verilere göre, ebeveynler çocuklar sadece 5 yaşındayken, ortalama olarak bin 500 fotoğraf veya çocuk videolarını sosyal medyaya gönderdi. Daha da tehlikeli olanı ise, ebeveynlerin, çocuk avcıların özellikle aradığı hashtagleri kullanarak fotoğraf paylaşması. #Pottytraining ve #bathtime gibi Hashtag'lar yeterince masum görünebilir, ancak uzmanlara göre, avcıların çocukların fotoğraflarını aradığı yöntemlerdendir.

Yoost’a göre, Hashtag'ler yazılarınızı herkese görünür kılar, bu da çocuklarınızı bir çocuk avcısı tarafından görülme riskini artırır. Temel kural: Yabancıların bakmasını istemiyorsanız, hashtag ile göndermeyin.

Hesaplarınızı ve konumunuzu özel tutun

Araştırmalara göre, hesaplarınızı ve çocuklarınızın hesaplarını gizli tutmak, çevrimiçi çocuk avcılarına karşı mücadelede anahtardır. Gizlilik ayarlarınızı etkinleştirmek kolaydır; sosyal medya hesaplarınızdaki “ayarlar” menüsünü gözden geçirin ve her şeyi özel moda geçirin.

Yoost, çocuğunuzun okul yerlerini veya sosyal medyadaki genel yerlerini paylaşmaktan kaçınmanızı öneriyor. Böylece çocuk avcıları yeri tanımlayamaz. Bu listede, çocuğunuzun belirli bir zamanda nerede olacağını da belirten okul gömleği ve tişörtlerdeki logolar da bulunuyor. Bu aşırı gibi görünse de, Yoost, çocuğunuzun mahremiyetini ve güvenliğini sağlamak için gerekli olduğunu söylüyor.

Yatak odalarında veya banyolarda cihaza izin vermeyin

Yirmi yıl önce, çocuklar uykuya dalamadıklarında tavana bakarlardı. Şimdi, internete bakıyorlar. Uzmanlar, tablet, cep telefonu ve dizüstü bilgisayar gibi cihazların çocuk yatak odalarında ve banyolarda sınırlı olması gerektiğini öneriyor. Tüm cihazlar, ebeveynlerin gözetim altında kullanılabilecekleri mutfak veya yaşam alanında kalmalıdır.

Teknolojiyi yatak odalarından ve banyolardan uzak tutmak gereklidir; bunlar özel yerlerdir ve çocuklarınızın ne tür fotoğraflar çektiğini veya çevrimiçi ortamda yabancılara ne dediklerini asla bilemezsiniz.

Gençlerde video oyunlarının sohbet odalarına girme ihtimali, çocuklarda da bu ihtimal hep bulunuyor. Ancak çocuklar kişinin niyetini anlama noktasında daha tecrübesizler. Uzmanlar Çocukları güvenilir yaşa gelene kadar ebeveynlerin bu cihazları yatak odalarından uzak tutmaları konusunda uyarıyor. Peki bu önerilen yaş nedir? Uzmanlar bunun bir ebeveyn olarak sizin takdirinize bağlı olduğunu söylüyor. Çocuklarınızı herkesten daha iyi tanıyorsunuz ve çevrimiçi ortamda yaptıkları hakkında tutarlı ve açık bir diyalog halinde olmak bu güveni geliştirmenize yardımcı olabilir.

Çocuklarınızın cihazlarını kontrol edin

Uzmanlara göre, çocuğunuzun cihazlarını, kısa mesajlar dahil olmak üzere rutin olarak kontrol etmenin tamamen kabul edilebilir olduğunu söylüyor. Dillerini ve kısaltmalarını tanıyın, böylece şüpheli herhangi bir etkinliği fark edebilirsiniz. Avcıların ve gençlerin kullanabileceği başka bazı kısaltmalar bulunuyor. Araştırmalara göre, “PIR” “odadaki ebeveyn” anlamına gelir ve “GNOC” “kameraya çıplak kalmak” anlamına geliyor. Uzmanlar çocuklarınızın telefonlarını kontrol etme konusuna en iyi yolun, onlara karşı dürüst olmak ve yalnızca güvenliğinden emin olmak için yaptığınızı açıklamak olduğunu söylüyor.

Uzmanlar, küçük yaştaki çocuklara kendilerini ve kişisel bilgileri (adres) resimlerini saklamayı öğretmenin önemli olduğunu söylüyor.