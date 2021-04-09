Çocuğunuzun sık sık bademcikleri iltihaplanıyorsa dikkat!

ÇOCUKLARDA BADEMCİK ENFEKSİYONLARI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Enfeksiyonun tedavisi için olası etken hakkında bilgi sahibi olmamız gerekir. Burada hızlı antijen testleri ve kan sayımı sonuçları bize yardımcı olur. Hastanın tekrarlayan boğaz enfeksiyonu veya çevresinde beta mikrobu ile enfekte olmuş bir hasta öyküsü varsa boğaz kültürü de yapılmalı. Özellikle küçük çocuklarda yüksek ateşin kontrolü için ateş düşürücüler verilir. Etken, virüs ise hastanın ateşini düşürmek ve ağrısını azaltmak için ilaç kullanmak, istirahat etmesini sağlamak gibi belirtilere yönelik önerilerde bulunulur. Etken, beta mikrobu ise antibiyotik başlanır ve ateş düştükten sonra 3 gün daha antibiyotik tedavisine devam edilir. Antibiyotik tedavisi bittikten 3 gün sonra boğaz kültürü tekrarlanır. Bu mikrobun özellikle çocukluk çağında vücuttan temizlenmesi büyük önem taşır. Çünkü bazı çocuklarda beta mikrobu, kalp kapakçıklarına ve böbreklere yerleşerek bir çeşit romatizmaya da yol açar.

HANGİ DURUMLARDA AMELİYAT GEREKİR?

● Çocuk son 1 yıl içinde 4-5 defa ateşli boğaz enfeksiyonu geçirmişse,

● Bademcik dokusu tek taraflı büyümüşse(tektaraflıbüyüme lenfoma (lenf kanseri) gibi bazı hastalıkları düşündürür),

● Bademcikler tıkayıcı etkiye yol açabilecek boyutlara ulaşmışsa,

● A grubu beta hemolitik streptekok mikrobu, ilaç tedavisine rağmen bademciklerden temizlenememişse.

AMELİYAT NASIL YAPILIR?

Çocuklarda bademcik ameliyatları genel anestezi altında yapılır. Aynı operasyonda gerekiyorsa geniz eti de alınabilir. Bademcik ameliyatının süresi kullanılan tekniğe göre 30 dakika ile 1 saat arasında değişir. Temel uygulama bademcik dokusunun çevresindeki kas dokusundan ayrılarak alınmasıdır. Bu işlem makas ve forseps gibi cerrahi aletle kullanılarak yapılabilir. Günümüzde kanamayı azaltmaya yönelik pek çok teknik var; thermal welding, radyofrekans ve koblatör (plazmar) bunlardan bazılarıdır. Bu tekniklerdeki farklılıklar dokuyu ayırırken kullandıkları enerjinin farklı olmasından kaynaklanır. Thermal welding tekniğinde dokuları ayırmak için ısı enerjisi kullanılırken, radyofrekansta ses dalgaları, koblatörde ise plazma enerjisi kullanılır.

AĞRILI BİR AMELİYAT MI?

Ameliyat sonrası bademciklerin bulunduğu bölge açık yara olarak kalır. Buraya yiyecek ve içeceklerin teması ağrıya yola açar. Doku iyileştikçe ağrı azalır. Çocuklarda yara iyileşmesi hızlı olur. Ağrı kesiciler ameliyattan sonraki ilk günlerde rutin kullanılır. Sonraki günlerde ağrı olunca verilmesini isteriz. Soğuk içecekler ve dondurma ameliyat sonrası dönemde ağrıyı azaltıcı etkiye sahiptir.

ÇOCUK NE KADAR SÜRE SONRA TOPARLANIR?

Çocuk bademcikleri kapsül yapısını korudukları için etraftaki kas dokusunu travmatize etmeden çıkartılmaları mümkün oluyor. Çocuklarda iyileşme genellikle 1 hafta- 10 gün sonra tamamlanır. Bademciklerin alındığı bölge ilk günlerde beyaz renkli bir doku ile kaplanır. Bu iltihap dokusu değildir. Daha sonra ağız mukozasındaki dokuya benzeyen pembe renkli bir doku ile yer değiştirir ve iyileşme tamamlanır.