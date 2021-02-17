Çocuk bağışıklığını güçlendirme yolları: Yaşına uygun spora yönlendirin

Her yaş grubu çocuk için geçerli olan en önemli aktivite, ev dışında en az 1 saat vakit geçirilmesidir. Parklar gibi açık alanlarda gezinti, orta tempolu yürüyüş, bisiklet, scooter, kay kay ve paten... Çocuğunuzu bu aktivitelerden birine mutlaka yönlendirin.

Sayısız faydası var

Spor, sağlıklı büyüme ve kemik gelişimini destekler. Kalbin pompa gücünü artırır. Kilo kontrolü sağlar.

Kan şekerini ve kan kolesterolünü düşürür.

Su tüketiminin artmasını sağlar. Böylece dokulara oksijen taşınması ve artıkların uzaklaştırılması kolaylaşır. Uyku süresi ve kalitesini artırır, uykuda büyüme hormonunun kesintisiz salgılanmasını sağlar. Bu da boy uzamasını olumlu etkiler. Beslenmeyi düzenler. Tokluk hissi verir. Öğün saatlerinin olmasını ve gereksiz atıştırmalıklardan uzaklaşmayı sağlar. Endorfinlerin salınımı ile olumlu düşünceyi, duygu durumunu dengeleyerek bedende ve zihinde iyilik halini ortaya çıkarır. Egzersiz, vücutta yarattığı tüm bu değişiklikler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek çocuğun bakteri ve virüslere karşı daha dirençli olmasını sağlar.

Özgüveni geliştirir

Daha ileri yaşlarda liderlik, disiplin, sınır bilme, takım ruhu, sırdaşlık ve arkadaşlık gibi duygusal gelişimini etkileyecek özellikler kazanılmasına yardımcı olur. Sosyal anlamda özgüven pekişir, cesareti artar ve çevresiyle (arkadaş, antrenör, aile)ilişkileri gelişir. Özellikle ergenlerde aile ve ortam baskısından uzaklaşmayı sağlar. Çocukluk döneminde egzersiz yapan çocuklar yetişkin hayatta da genellikle spor yapmaya devam eder.

Öncesinde hafif bir yemek

Çocuğunuzun yaşına ve fiziksel aktivitesine göre bir beslenme planı oluşturun. Aç ya da çok tok olmak performansını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle egzersizden 1 saat önce kuruyemiş, peynirli tost gibi hafif bir öğün yapmalı. Egzersiz sırasında ve sonrasında bol sıvı tüketmeli. Spor sonrasında ise taze veya kuru meyveler yiyebilir. Şekerli besinler ve trans yağlı yiyecekler sporcu beslenmesinde olmamalı. Proteinli yiyecekler ve süt ürünleri özellikle düzenli spor yapan çocukların tüketmeleri gereken ana besinlerin başında yer alıyor.

Hangi yaşta hangi spor?

Jimnastik: 4-6 yaş

Yüzme: 5-6 yaş

Tenis: 7-8 yaş

Basketbol: 9-10 yaş

Voleybol: 10-12 yaş

Su topu: 10-12 yaş

Hentbol: 10-12 yaş

Atletizm: 10-16 yaş

Kürek: 11-14 yaş

Okçuluk: 12-14 yaş

Futbol: 12-14 yaş

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