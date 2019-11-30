Çocuk evliliği kurtarır mı? Çocuk için evlilik sürdürülmeli mi?

Hiç kimse evlenirken boşanma ihtimalini düşünmez. Tüm evli çiftler sonsuza dek mutlu bir evlilik sürdüreceğini düşünür. Evliliğin belli bir döneminden sonra bozulan ilişkilerin düzeleceği beklentisiyle sürüp gider. Yürümeyen evliliklerin çocuk ile kurtarılabileceğini düşünen çiftler ileriki dönemlerde daha büyük problemlerle karşılaşacağını bilmez ya da bilmek istemez. Bazı çiftler çocuğun en çok ihtiyaç duyduğu şeyin uyumlu bir aile olduğunu unutur. Evlilikteki güven ilişkisinin bozulmasıyla birlikte yürümeyen evliliklerde çocuğun kurtarıcı olarak görüldüğünü söyleyen Uzman Klinik Psikolog Fundem Ece Kaykaç sorunlu evlilikler ve çocukların durumunu anlattı.

Yürümeyen evliliklerde çevre baskısı zor bir sürece sokuyor

Uzman Klinik Psikolog Fundem Ece Kaykaç evliliğinde sorun yaşayan ailelerin, çevrenin de baskısı ile genellikle “çocuğum olsa eşim benimle daha çok ilgilenir” gibi düşüncelerle çocuğun evliliği kurtarabilecek bir çözüm olacağını varsaydığını belirterek, “Fakat gerçek şudur ki; çocuk sahibi olmak sağlıklı ilişkilerde anne babanın birbirlerine olan bağlılığını artırır fakat sağlıksız, iyi gitmeyen bir evlilikte çocuk sahibi olmak, çocuğun getireceği sorumluluklarla birlikte aileyi daha zor bir sürece sokacaktır. Çocuk büyük sorumluluk gerektirir ve buna hazır olmayan ailelerin bu sorumlulukları üstlenmesi, tek ilginin çocuk üzerinde toplanması eşlerin birbirleriyle olan etkileşimini azaltacaktır, eşler arasında iletişim kopukluğu yaşanabilir” dedi. Psikolog Kaykaç “Evlenmek kadar evliliği yürütebilmek de önemlidir” diyor.

‘Aldatma, cinsel sorunlar ve güven duygusu değersizleştiriyor’

Evlilikler neden yürümüyor?

Güven; ilişkinin olmazsa olmazıdır. Güven evlilikteki problemlerin aşılabilirliğidir aslında. İletişim; sadece konuşmak değil aynı zamanda birbirini anlamak, dinlemek ve empati kurabilmektir. Farklılıklar; evliliğin başında her ne kadar benzediğiniz taraflarınız olsa da zamanla düşünceleriniz, kültürel değerleriniz çatışma içerisine girebilir. Ekonomik sıkıntılar; gereksiz yapılan harcamalar, kredi kartı borçları en çok karşılaşılan tartışmalardandır. Bunun için yapılması gereken ilk ve en önemli şey çiftlerin ortaklaşa harcamalarının planlanmasıdır. Cinsel sorunlar; evliliğin başlarında cinsel yaşantı iyiyken zamanla günlük hayattaki karşılaşılan bazı sıkıntılardan dolayı düşüş gösterir. Partner bu durumda beğenilmediğini, değersizleştiğini düşünebilir. Aldatma; bazen partnerlerin hayatlarında bir farklılık, heyecan istemesi sonucu bir başkasına duygusal yakınlık duymasıyla evliliğe karşı bakış açısını değiştirir ve maalesef boşanmayı da beraberinde getirir” diye konuştu.

‘6 ay süre tanıyın ve danışmandan yardım alın’

Boşanmaya ne zaman karar verilmelidir?

Psikolog Fundem Ece Kaykaç boşanmayla ilgili şunları söyledi:

“Bazen eşler için boşanma sağlıklı bir çözüm olarak görülebilirken bazen de sağlıksız sonuçlar doğurabilir. Bazen boşanma doğru karar iken bazen de boşanmama doğru karardır. Bu sebeple boşanma sürecinin tekrar tekrar gözden geçirilmesi gerekir. Her evliliğin kendi sürecinden geçmesi, başka aileler ile karılaştırılmaması gerekir. Boşanma sürecinin sağlıklı olabilmesi için; tartışma sırasında boşanma kararı almama, duygu ve mantık birlikteliğinin sağlanması, eğer çocuk varsa çocukların fikirlerinin alınması, psikolojik rahatsızlık dönemlerinde karar almama, karar süreci için 6-12 ay bir süre tanınması, eşlerin bir süre ayrı yaşamayı denemesi, danışmanlık hizmeti alınması ve son kararın tekrar kişiler tarafından alınması gerekmektedir.”

‘Çocuktan taraf tutmasını istemeyin’

Çocuk için evlilik sürdürülmeli mi?

Yapılan birçok çalışmada, boşanma aşamasına gelmiş birçok çiftin aklındaki soru işareti çocuğun mutluluğu olduğu öne sürüldüğünü dile getiren Psikolog Fundem Ece Kaykaç, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Fakat aile içi tartışma ortamında, bir türlü çözüme ulaşılmayan, mutsuz bir evlilikte çocuk için evliliği sürdürmek ne kadar sağlıklı olabilir? Boşanma, çocuklar için her zaman boşanmalar olumsuz etki bırakmamaktadır önemli olan nokta boşanma sürecini iyi yönetebilmek, çocuktan taraf tutmasını istememek, çocuğu boşanma sebebi gibi göstermemektir. Mutsuz evlilikteki çocukların davranış problemleri, boşanmış bir ailenin çocuklarındaki problemlere oranla daha fazladır. Bu sebeple, her çözüm yolu denenmiş fakat bir çözüme varılamamış evlilikte sırf çocuk için mutsuz halde devam etmek de çözüm değildir.”



