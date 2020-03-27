Kültür & Sanat Çocuklar 'canavar peşinde' yetişkinler 'Çalıkuşu'

Çocuklar 'canavar peşinde' yetişkinler 'Çalıkuşu'

Kültür & Sanat

Çocuklar 'canavar peşinde' yetişkinler 'Çalıkuşu'

2019 yılında halk kütüphanelerinden en çok ödünç alınan kitapların listesi açıklandı. Çocuk edebiyatında Adam Blade’in ‘Canavar Peşinde’ kitabı, yetişkin edebiyatında ise Reşat Nuri Güntekin’in ‘Çalıkuşu’ en çok ödünç alınan kitaplar oldu.

27 Mart 2020, Cuma 09:26 Son Güncelleme:
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Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanı Ali Fuat Kartal, halk kütüphanelerinden 2019 yılında en çok ödünç alınan kitapları açıkladı. 23 kitaptan oluşan listenin zirvesine 23 bin 410 ödünç alma ile çocuk edebiyatından Adam Blade’in ‘Canavar Peşinde’ kitabı yerleşti. Yetişkin edebiyatında ise Reşat Nuri Güntekin’in ‘Çalıkuşu’ 10 bin 873, Sabahattin Ali’nin ‘Kürk Mantolu Madonna’sı ise 9 bin 729 ödünç alma ile okurların tercihi oldu. 

Rakamlarıyla en çok ödünç alınanlar 

  1. Adam Blade-Canavar Peşinde: 23 bin 410
  2. Salih Memecan-Limon ile Zeytin: 14 bin 643
  3. Jeff Kinney- Saftirik Greg’in Günlüğü: 11 bin 27
  4. Reşat Nuri Güntekin’in: Çalıkuşu : 10 bin 873
  5. Sabahattin Ali-Kürk Mantolu Madonna: 9 bin 729
  6. Jose Mauro de Vasconcelos- Şeker Portakalı: 9 bin 474
  7. Franz Kafka-Dönüşüm: 8 bin 914
  8. Sabahattin Ali-Kuyucaklı Yusuf: 7 bin 933
  9. Mustafa Orakçı-Levent: 7 bin 212
  10. Victor Hugo -Sefiller:7 bin 202
  11. Jack London-Beyaz Diş: 7 bin 168
  12. Paulo Coelho-Simyacı: 6 bin 819
  13. Birsen Ekim Özen-Şirin: 6 bin 531
  14. Edmondo de Amicis-Çocuk Kalbi: 6 bin 479
  15. Cengiz Aytmatov-Beyaz Gemi: 6 bin 407
  16. Christy Brown-Sol Ayağım: 6 bin 394
  17. Athur Conan Doyle-Sherlock Holmes: 6 bin 394
  18. Yakup Kadri Karaosmanoğlu-Yaban: 6 bin 342
  19. Peyami Safa-Dokuzuncu Hariciye Koğuşu: 6 bin 266
  20. George Orwell-Hayvan Çiftliği: 6 bin 224
  21. Adam Fawer-Olasılıksız: 6 bin 81
  22. Namık Kemal-İntibah: 6 bin 1
  23. Oğuz Atay-Tutunamayanlar: 5 bin 940


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