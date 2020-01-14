Çocuklar dokunmasın!

Çoğu ithal ama içeride de kaçak üretilen çocuk kıyafeti, oyuncak ve biberon başta olmak üzere çok sayıda bebek ve çocuk ürünü tehlike saçıyor. Özellikle oyuncakta son 2 yılda 2 milyon ürün denetlendi ve 35 bin güvensiz ürün bulundu. Aileleri uyaran Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Meral Karaaslan, kıyafet, oyuncak, bebek ve çocuk ürünlerinin daha bilinen markalardan alınması gerektiğini söyledi.

Nikel ve kurşun riski

Çocuk tekstili, çocuk ayakkabısı, yürüteçler, mama sandalyeleri, karyola gibi aklımıza gelebilecek her türlü ürünün denetimini yaptıklarını belirten Meral Karaaslan, şunları söyledi: “En fazla rastladığımız kimyasal risk olarak özellikle aksesuar grubunda yani bir bebek giysinde nikel, kurşun ve kadmiyumu sayabiliriz. Nikel düğmelerde olabiliyor. Özellikle alerjen bir malzeme. Çıtçıtlı bebek tulumlarında nikel ve kurşun kontrollerini gerçekleştiriyoruz.”

Alerjen ve çıtçıt fermuar

Özellikle cilde direkt temas eden aksesuarların risk oluşturduğunu belirten Karaaslan, “Örneğin üstteki bir çıtçıtta nikel çok fazla etki etmeyebiliyor ama cilde direkt olarak değen bir çıtçıt veya pantolondaki fermuar, nikel alerjisi varsa etkili. Kadınlarda nikel alerjisi çok daha fazla. Kız bebeklerin giysilerinde çıtçıtlılara, düğmelere özel bir öncelik veriyoruz. Nikel ciltte kızarıklığa, kaşıntıya neden olabiliyor. Daha uzun vadede ise kanserojen etkisi daha fazla olabiliyor” dedi.

Oyun parklarında da

Pah denilen bir kimyasaldan da söz eden Meral Karaaslan, “Yumuşak plastik ürünlerde örneğin, bir bisikletin tutamağında, tenis raketinde, spor malzemelerinde pah dediğimiz kimyasallar kullanılabiliyor. Oyun parklarının zeminlerinde de bu kimyasala rastlamamız söz konusu olabiliyor” dedi. Denetimlerde daha çok ithal ürünlere yoğunlaştıklarını belirten Karaaslan, Türkiye’de tekstil çok iyi bir durumda. Yerli çocuk tekstilinde kimyasal risklerimiz son derece az” diye konuştu.

Alırken bunlara dikkat edin

✘Merdivenaltı ürünleri almaktan kaçının.

✘Pazarda ‘10 liraya ne kadar da ucuzmuş, alalım’ demeyin. Onun nasıl üretildiğine bakın.

✘Tanıdığınız mağaza ve markalardan alışveriş yapın.

✘Oyun hamurları katkı maddesi içermemeli, çabuk kurumamalı.

✘Başta oyuncak olmak üzere ürünlerin üzerinde mutlaka CE (Avrupa Birliği kalite işareti) ibaresi olmalı.

✘Üzerinde üretici ya da ithalatçı bilgisi olmayan ürünleri tercih etmeyin.

✘Oyuncak ve kıyafetlerin kokusuna da dikkat edin.

✘Ticaret Bakanlığı’nın ‘Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ sayfasını kontrol edin.

✘Güvensiz ürünleri görün. Bakanlık denetim sonuçlarını, ürünün resmi, modeli ve markasını ‘guvensizurun.gov.tr’ sitesinde ilan ediyor.