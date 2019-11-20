Ebeveynlerin ortak gayesi çocuklarının sağlıklı, mutlu ve kaliteli bir yaşam sürmesidir. Bu nedenle anne ve babalar çocukların kıyafetlerini ve kullandıkları ayakkabıları seçerken trend olmasının yanında aynı zamanda sağlıklı olmasını da ister. 38.Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı blog yazısında ayakkabı seçiminin püf noktalarına yer verildi. Peki, Çocuklar için ayakkabı alırken nelere dikkat edilmeli? İşte ayakkabı seçimi ile ilgili merak edilenler...

Klişeleşen renk söylemleri geride kaldı

Daha önceki yıllarda kız çocuklarına daha fazla alternatif sunan moda sektöründe artık erkek çocuklar için de dikkat çekici alternatifler sunuluyor. Bununla birlikte yetişkinlere sunulan farklı seçenekler çocuk moda sektöründe de bulunuyor. Klişeleşen kız pembe giyer erkekse mavi söylemleri ise yeni moda anlayışıyla tarih oluyor.

En trend kombinlerin kilit unsuru: ‘Ayakkabı’

Ayakkabılar her yaş modada olduğu gibi çocuk modasında da stilin kilit unsurlarıdır. Zaman zaman yeni stiller ve modeller ortalığı kasıp kavurur ve herkesin üzerinde görmeye başlarız. Çocuklarda son döneme damga vuran kırmızı, yeşil, mor, sarı, turuncu, mavi gibi renkli ayakkabı kombinleri işte buna en güzel örnek olarak karşımıza çıkıyor.

Ebeveynler organik malzemelerden yapan ayakkabıları tercih ediyor

Ayaklar bedenin tüm yükünü taşırken, çocukların sağlıklı ayakkabı seçimi de anne babalar için büyük önem arz ediyor. Ebeveynler için trend olan ürünlerin bir o kadar da sağlıklı olmaları gerekiyor. Devamlı hareket halinde olan ve durmak bilmeyen çocuklar için organik malzemelerden yapılmış ayakkabılar ailelerin tercih sebebi olmaya devam ediyor.

Çocuklara ayakkabı alırken nelere dikkat edilmeli?

· Ayakkabının üst kısmı deri veya kanvas olmalıdır.

· Hava alacak ancak dış etkenlerden de koruyacak şekilde yapılmış olmasına dikkat edilmelidir.

· Burun tarafı parmak hareketlerine izin verecek şekilde yuvarlak olmalıdır.

· Çocukların ayakları çok fazla terlediğinden, ayakkabı içindeki tabanlık teri emebilir nitelikte olmalıdır.

· Doğal malzemelerden yapılmış ayakkabılar tercih sebebi olmalıdır.