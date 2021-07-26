Çocuklar neden tırnak yer?

ÇOCUKLAR NEDEN TIRNAK YER?

Tırnak yeme, can sıkıntısı veya yaşanan güçlükler, problemlerle baş etmeye çalışmaktan kaynaklanabilir. Ailesel genetik faktörler de tırnak yemede etkili. Tırnak yeme alışkanlığına diğer çocukluk dönemi ruhsal sorunları sık eşlik edebilir. En sık dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, kaygı bozukluğu, idrar kaçırma, tik bozukluğu ve depresif yakınmalar ile birlikte görülür.

TIRNAK YEME ALIŞKANLIĞI HANGI YAŞLARDA ORTAYA ÇIKAR?

Çok küçük yaşlardan itibaren görülebilir. Yaşla birlikte de artma eğilimi gösterir. Özellikle ergenlik dönemi, tırnak yemenin en yaygın görüldüğü dönemlerden biri.

ÇOCUĞUN YAŞAMINI NASIL ETKİLER?

Çocukların çoğu tırnak yemeyi durdurmak ister ve bunun için çaba gösterir. Yöntemler geliştirmeye uğraşır, denemeler yapar. Ancak genellikle başarısız olur. Başarısız girişimden kaynaklanan hayal kırıklıkları yaşayabilir. Yine tırnak yiyen çocuklar ya da gençler başkaları tarafından alay konusu olabilir, etiketlenebilir veya dışlanabilir. Bu durum tırnak yeme davranışını şiddetlendirebileceği gibi aynı zamanda yaşanan hayal kırıklığını, çaresizliği, umutsuzluğu ve kaygıyı daha da artırabilir. Kendine güvende azalmayla sonuçlanabilir. AILELERIN NE ZAMAN ENDIŞELENMESI GEREKIR? Çocuklarda sık, şiddetli ve uzun sürüyorsa tırnak yeme çözümlenmesi gereken bir sorun olarak görülmeli. Şiddeti artar ve kronikleşirse çocuğun yaşamı olumsuz etkilenir. Tırnak yeme ayrıca dişler, diş eti ve çene yapısıyla ilgili de organik hasara neden olabilir. Bu yüzden ayrıntılı değerlendirilmeli.

AİLELERIN YANLIŞ TUTUMLARI TIRNAK YEMEYİ ETKİLER Mİ? NELER YAPMAMALI?

Çocukları tırnak yemeye başlayan ebeveynler “Çocuğumda sorun mu var?” diye endişelenebilir. Çocuğunun tırnak yemesini durdurmak için başlangıçta uyarıda bulunurken sürecin devam etmesi özellikle zaman zaman şiddetlenmesi sonrası tırnağa oje sürme, acı ya da tatsız bir madde sürme, kızma, ceza verme şeklinde yöntemlere yönelebilirler. Bu yöntem veya önlemler genellikle işe yaramaz, ceza ya da tehdit tırnak yemenin şiddetlenmesine neden olabilir.