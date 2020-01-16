Çocuklar yarıyıl tatilini nasıl değerlendirmeli?

Zillerin tatil için çalmasıyla beraber, anne babalar bu süreci okuldaki eksikleri tamamlamak için bir fırsat olarak görürken, çocuklar ise sadece dinlenmek ve eğlenmek istiyorlar. Yoğun geçen bir dönemin ardından bu tatilin her iki tarafında beklentisini karşılaması en sağlıklı olanıdır. Eğlenceli ve aynı zamanda verimli bir tatil geçirmek için neler yapılacağı tabi ki bireysel ya da çevresel farklılıklara göre değişmektedir. Fakat “çocuklar için iyi bir tatil genel olarak nasıl olmalıdır?” sorusunun yanıtını uzmanlar şöyle sıralıyor.

- Özellikle, okul sürecince çocuklar aileleriyle birlikte çok fazla vakit geçiremezler. Okul sonrası eve dönüşte bekleyen ödevlerin sorumluluğu, sabah uyanabilmek için erken yatmaları gibi nedenlerden dolayı yetişkinler ile geçirilen zaman ya çok kısıtlı oluyor ya da hiç olmuyor. Tatil dönemi, ebeveynlerin bu durumu telafi etmeleri için bir fırsat olarak görülmelidir. Bu nedenle, çocukla geçirilen vakit olabildiğince arttırılmalıdır.

- Tatil boyunca, çocuklar için aktiviteler bulunmaya çalışılırken onların yetenek ve istekleri göz ardı edilmemelidir. Bu dönem dolu dolu geçsin diye, çocuk istemediği bir programa tabii tutulmamalıdır. Çocukla beraber ortak bir karar alınarak plan yapılmasına özen gösterilmelidir.

- Bu süreçte teknolojik aletlerle vakit geçirmekten olabildiğince hem yetişkinler olarak uzak durun hem de çocuklarınızı uzak tutun. Sohbet edin, oyunlar oynayın, akraba ve arkadaş ziyaretlerinde bulunun, bunun yanı sıra kişisel gelişim için beraber sinema, tiyatro gibi etkinliklere de vakit ayırın.

- Beraberce vakit geçirmek, sosyal aktivitelerde bulunmak, dinlenmek ve eğlenmenin yanı sıra tabi ki bu süreçte akademik yatırımda gereklidir. Çocuklar için okul süresince zorlanılan konular ve ya öğrenilen konuların pekişmesi için bu fırsat iyi bir şekilde değerlendirilmeli, düzenli fakat yorucu olmayan bir program hazırlanmalıdır.

- Unutmayınız ki, iyi değerlendirilmiş bir tatil, iyi geçirilecek bir sonraki eğitim-öğretim yılı demektir.