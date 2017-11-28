Çocuklara balığı sevdiren proje



Çocuklara balığın yararları sunumla anlatıldı

Balık Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum Projesi kapsamında Bodrum Gölköy Ahmet Naci Çoşkunoğlu İlk ve Orta Okulu ile Türkbükü Şehit Gaffur Kaynar İlkokulu öğrencilerine balık yemenin faydaları anlatılarak lezzet şöleni yaşatıldı. Yaklaşık 300 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Kılıç Deniz Su Ürünleri’nin sponsorluğunu üstlendiği balık filetoları, pişirilerek balık ekmek olarak çocuklara dağıtıldı. Balık yeme alışkanlığının çocuklara kazandırılması için yapılan etkinlikte, çocuklara ilk balık ekmeklerini Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Şakir Fırat Erkal takdim etti. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte anasınıfı öğrencileri temsili balık pişirdi ve ilkokul öğrencileri dans gösterisi yaptı.Projenin amacının; balığı sıkça tüketme imkanı bulunmayan çocuklara balık yedirmek ve onların sağlıklı gelişimine katkı sağlamak olduğunu dile getiren Muğla Kültür Balıkçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Bozan, “Gerçekleştirdiğimiz bu projeyle amacımız sağlıklı bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak ve balığı sık tüketme imkanı bulunmayan bölgelerdeki çocuklarımıza balık yedirmek. Çünkü tüm çocukların büyüme süreçlerinde balığın içerdiği Omega 3’ü ve balıkta bulunan diğer vitamin ve mineralleri almaları gerekiyor. Bugün ne kadar doğru ve yeterli beslenirlerse yarın o kadar sağlıklı olurlar. Çünkü onlar bizim yarınlarımız. Bir çocuğun sağlıkla gülmesi, dünyanın daha yaşanılabilir bir yer olması demek” dedi. İhsan Bozan; her çocuğun balığa rahatça ulaşabilmesi amacıyla projeyi, Muğla’nın 12 farklı ilçesinde daha düzenleyeceklerinin de altını çizdi.Etkinlik kapsamında ayrıca Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü çocuklara, yetiştirme tesislerinde yetiştirilen balık türleri hakkında resimli bir bilgilendirme sunumu yaparak; vücudumuz için gerekli olan omega 3, vitamin, amino asit, kalsiyum ve fosfor gibi minerallerin balık ve diğer su ürünlerinde bol miktarda bulunduğunu, bu nedenle sağlığımız ve gelişimimiz için bol bol balık tüketilmesi gerektiğini anlattı.