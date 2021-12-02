Çocukluk Çocuklara kural koymak doğru mu?

Çocuklara kural koymak doğru mu?

Çocukluk

Çocuklara kural koymak doğru mu?

Ebeveynler olarak çocuklarımıza çoğu zaman kural koyma peşindeyizdir aslında… En başta kural kelimesi çocukları bu belirlenen kurallara uymamaları için yeterli olacaktır. Çocuk gelişimcisi ve Eğitimcisi Dila Toker konu hakkında açıklamalarda bulundu.

02 Aralık 2021, Perşembe 15:23 Son Güncelleme:
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Geçmişten beri bize öğretilen kurallar çocukluğumuzda her zaman can sıkıcı olmuştur eminim ki… İşte çocuklarımızda bu kuralları gördüklerinde engellendiklerini hissederek zamanla yıkmak istiyorlar. Benim bir fikrim var gelin kuralların adı kararlar olsun. Ama bu kurallar sadece anne ve babaların değil çocukların da aldığı kararlar olsun. 

Fark ettiniz mi? Yine kurallar dedim. Yeni adı neydi, hatırladım kararlar… Hadi şimdi anne-baba ve çocuk toplansın ailede alınacak önemli kararlar var. Ama unutmayın ki bu kararlar birlikte alındığı için anne de baba da çocuk da uyacak. Yalnızca ebeveynler de değil, yalnızca çocuklar da değil… Ne duruyorsunuz hadi bakalım aile içi kararlar alınsın. Ama son bir şey bu kararlar alınırken her aile bireyinin kendi sınırları içinde istediklerini yapabiliyor olduklarını da atlamayın…


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