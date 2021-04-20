Çocuklara teknolojiyi nasıl kullandırmalıyız?

Yapılan bir araştırmaya göre; "Günlük 3 saat teknolojik ürün kullanan çocuğun beyin MR'ı görüntüleri, madde bağımlısı olan kişiler ile aynı derece etkilendiğini ortaya koymuştur. Teknolojik araçlarda da bağlı olmak ile bağımlı olmak arasında büyük bir fark vardır. Bağlı kalındığında yarar sağlarken bağımlı kalındığında ise çocuklarımızın davranışlarında ciddi bozulmalar meydana gelebilir. Çocuğunuzun tabletine onu cezbedebilecek bir oyun eklediğini ve iyi oynadıkça oyun tarafından level atlama ile ödüllendirildiğini düşünelim.





Bu ödüllendirme yolu ile daha takdir edilme, onaylanma, önemseme, başarılı hissetme gibi beklentilerin oluşur. Bu beklentileri anne ve babasından bekleyen çocuğun bunu anne ve babasından alamadığında inatlaşma, ağlama krizleri, öfkelenme, ebeveynleri çeşitli konular üzerinden tehdit etme (bana teknolojik ürünü vermezseniz ders çalışmam, okula gitmem) gibi davranışlar geliştirebilir. O nedenle çocuğumuzun ihtiyacı olan kısımda kontrollü olacak düzeyde teknolojik araçtan yararlanmasını sağlamak gereklidir. Yalnız ihtiyacı olan duygusal açlığı, çeşitli sanal uygulamalardan edinmesi yerine bunun ebeveynleri tarafından karşılanmasına da bizzat özen gösterilmelidir.





Ebeveynlerin kendi çocuklarına teknolojik ürünleri hangi durumlarda ve ne kadar süreyle izin verecekleri konusunda bilinçli hareket etmeleri gerekmektedir. Kontrollü bir kullanım sağlandığında kendi çocuklarına "otokontrol mekanizması" dediğimiz kendini kontrol etme becerisi kazandırmış olurlar. Böylece çocukların teknolojik ürünlere karşı bağımlılık derecesine gelmeden teknolojiden doğru bir şekilde yararlanmaları sağlanır.