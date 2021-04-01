Çocuklarda ateşli havalede yapılması gerekenler

Öncelikle sakin olun.

Çocuğu yan yatırın ve dikkatle gözleyin.

Düşüp yaralanmasını önlemek için yere yatırmanızda yarar var.

Ağzında bir cisim varsa yavaşça çıkarın.

Dişleri kenetliyse bunu önlemek için ağza kaşık, tahta çubuk ya da parmağınızı sokup dişleri açmaya çalışmayın.

Bu çabalar hem çocuğa hem de size zarar verebilir.

Çocuğun üzerine soğuk su dökmeyin.

Gözlüğü varsa çıkarın, boynunu sıkan kıyafetleri gevşetin.

Kasılmakta olan kolları ve bacakları tutmayın.

Nöbet anında ağızdan ilaç vermeye çalışmayın.

Çocuğun solunumunun geri dönmemesi çok nadirdir. Bu nedenle yapay solunum yaptırmaya çalışmayın.

En önemlisi havalenin süresini takip edin.

Genellikle havale birkaç dakika içinde kendiliğinden sonlanır.

Sabırla 2-5 dakika bekleyin.

Çocuğunuzun uzun süren ateşli nöbet öyküsü varsa ve havale 5 dakikayı aşarsa daha önce doktorunuzun belirlediği dozda makattan diazem uygulayabilirsiniz.

Uygulama, çocuk yan yatarken dizleri karına çekilmiş durumdayken yapılmalı. Bu ilaç nadir de olsa solunum durmasına yol açabileceğinden ilk yardım uygulamayı öğrenmiş olmalısınız.

Havale 3-5 dakikada durmuyorsa acil servisi olan en yakın hastaneye başvurun ya da 112 acil çağrı merkezini arayıp yardım talebinde bulunun.





KALICI HASAR BIRAKIR MI?





Ailelerin en büyük korkusu genellikle geçirilen nöbetten çok, nöbetin beyne zarar verip vermediği, ileride bedensel ya da zihinsel bir engele neden olup olmayacağıdır. Bu sorunun yanıtı nöbetin tipi ve süresine bağlı.





Ateşli havaleler nöbet tipi ve süresi gibi kriterlere göre basit veya kompleks (karmaşık) olarak sınıflandırılır. Basit ateşli havale: En sık görülen tiptir, tüm ateşli havalelerin yüzde 80’ini oluşturur. Bu tipte ateşli havale 15 dakikadan kısa sürer, 24 saat içinde tekrarlamaz, tüm vücutta yaygın kasılmalarla birliktedir, nöbet sonrası herhangi bir geçici nörolojik kusur oluşmaz.





Kompleks ateşli havale: Vücudun bir tarafından başlar, 15 dakikadan uzun sürer, 24 saat içinde veya aynı enfeksiyon sırasında tekrarlar, nöbet sonrası geçici nörolojik kusur oluşur. 30 dakika veya daha uzun süren ya da nörolojik iyileşme olmadan sürekli tekrarlayan havale görülmesi durumu ise ‘ateşli status’ olarak adlandırılır. Bu bilgiler ışığında ateşli havalelerin 30 dakikadan daha uzun sürmedikçe kalıcı bir hasara, sakatlığa neden olmadığını söylemek mümkün.