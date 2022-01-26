Yarıyıl tatilinde çocuklarda bağışıklığı korumanın 10 adımı

Çocuklar dört aylık uzun ve tempolu okul günlerinin ardından kısa bir mola için sömestr tatiline girdi. Bu kısa aranın sağlıklı ve sorunsuz geçmesi için bazı kurallara dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle Covid-19 ve influenza gibi enfeksiyonların yaygınlaşmaması için ailelerin sağlıklı yaşam düzenlerini bozmaması önem taşıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Erdem Özcan, sömestr tatilinde çocukların hastalıklardan korunması için bağışıklığın güçlendirilmesi hakkında bilgi verdi.

Kış ayları sadece Covid-19 açısından değil grip, RSV, rinovirüs, parainfluenza gibi virüslerin de artışta olduğu bir dönem. Bu enfeksiyonlar çocuk sağlığını da olumsuz etkiliyor. Yarıyıl tatilinin de devreye girmesiyle birlikte kış enfeksiyonlarında daha da artış meydana gelebiliyor. Bu nedenle çocuk sağlığı için yarıyıl tatilinde çok dikkatli olunması, bağışıklık sistemini destekleyen önerilere uyulması gerekiyor.

1) Öğün atlamayın

Bağışıklık sisteminin olumsuz etkilenmemesi ve sağlam olması için üç temel nokta bulunmaktadır. Sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve fiziksel aktivite bağışıklığın üç önemli ayaklarıdır. Okulun tatil olmasıyla birlikte genellikle öğün saatlerinde kayma, öğün atlama, abur cubur tüketiminin artması gibi olumsuz tablolar görülebilmektedir. Ancak bu durum bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle mümkün olduğunca düzenli beslenilmesi, paketli gıdaların tüketilmemesi gerekmektedir. Bu süreçte C vitamininden zengin beslenilmesi önem taşımaktadır. Ayrıca çocukların sıvı alımına, düzenli su içmesine özen gösterilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Portakalı böyle tüketirseniz yeterince C vitamini alamıyorsunuz!

2) Egzersiz ve uyku düzenine dikkat!

Tatil nedeniyle çocukların uyku düzenleri bozulabilir, çocuklar daha geç saatlerde uyumak isteyebilir. Bu durumda ortayı bularak, normal yatma saatinden en fazla yarım saat ötelenerek uykuya yatılmalıdır. Uyku düzeninin bozulması hem büyümeyi hem de bağışıklığı olumsuz etkilemektedir. Bununla birlikte tatilde aktivitelerin azalmasıyla fiziksel hareket de azalır; bu da yağlanmayı artırır. Mümkün olduğunca çocukları egzersize yönlendirmek gerekmektedir. Örneğin kar yağarsa dışarıda kartopu oynanması, gün içerisinde baş ve kulaklar korunarak kısa yürüyüşlere çıkılması uygun olabilmektedir.





3) Telefon, televizyon ve tablet kullanımı formülü: Yaş × 10 dakika

Tatil için şehir dışına ya da yurtdışına gideceklerin daha az kalabalık ortamlarda bulunması gerekir. Kişi sayısının sınırlı olduğu mekanlarda tatil seçenekleri tercih edilmelidir. Tatilde de maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.

Okul dışı dönemlerde çocukların ekran maruziyeti de artabilmektedir. Telefon, tablet ve televizyon kullanımının en fazla yarım saat artırılması gerekir. Genellikle gün içerisinde 3 yaş üstünde bir çocuğun total ekran maruziyet süresi yaş × 10 dakika şeklinde olmalıdır. Ayrıca bu süre, çocukların hem ruhsal hem bedensel olarak dinlenmeleri gereken bir dönemdir. Bu nedenle ebeveynlerin karne notları konusunda ve ders konusunda çocuklara çok fazla baskı kurulmaması psikolojik açıdan önemlidir.

4) D vitamini alımı çok önemli

Bunun dışında çocukların bağışıklığının güçlenmesi için D vitamini önerilir. Ayrıca düzenli balık tüketmeyen çocukların balık yağı kullanması da uygun olacaktır. Bu konuda dikkat edilmesi gereken nokta, her tür vitamin takviyelerinin pediatri uzmanına danışmadan kullanılmaması gerektiğidir.

5) Sömestr tatilinde bağışıklık için yapılması gerekenler

Aile içi oyunlara yönelin, evde daha çok zaman geçirin Çocuklara ev içinde sorumluluk verin, mutfakta birlikte yemek yapın Doğada kısa yürüyüşler yapın, kar varsa kartopu oynayın C vitamininden zengin meyve ve sebzeler tüketin Dışarı çıkılacaksa çocuğun başı ve kulaklarının kapalı olmasına dikkat edin Sıvı alımını dengeleyin Çocuğun probiyotik beslenmesine dikkat edin Kapalı alanlarda uzun zaman geçirmeyin, aktiviteleri açık havada planlayın Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyun Çocuğu egzersize yönlendirin, uyku düzenini koruyun. Ekran maruziyetini kısıtlayın.





Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.