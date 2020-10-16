Çocuklarda boğaz enfeksiyonlarının yanı sıra duygu durum bozuklukları da diş gıcırdatmalarına neden oluyor. Çocuklardaki diş gıcırdatmaları ciddiye alınmalıdır. Çünkü bu belirtiler farklı hastalıkların nedeni de olabilir. Aynı zamanda ilerleyen yaşlarda diş gıcırdatmaları da devam edebilir.

Çocuklarda diş gıcırdatmasının nedenleri

Her çocuk huzurlu bir şekilde uyumak ister. Bunun için de gece uyurken diş gıcırdatmaları oldukça rahatsız edici olabilir. Aynı zamanda bu durum dişlerde ağrıya da neden olur. Özellikle de 5 yaşından küçük çocuklarda diş gıcırdatmanın nedenleri farklı olabilir. Bu nedenle diş gıcırdatan çocuklar diş doktoruna götürülmelidir. Gereken durumlarda psikolog desteği de sunulabilir. Çocuklarda diş gıcırdatmalarının en önemli nedeni stres, diş çürükleri ve boğaz iltihapları olabilir. Aynı zamanda bağırsak parazitleri ve duygu durum bozuklukları da uyurken diş gıcırdatmalarına neden olabilir.

Diş gıcırdatma neden olur?

Genellikle uyurken oluşan diş gıcırdatmanın en önemli nedeni stres olabilir. Bunun yanı sıra boğaz iltihapları ve ağızdaki yaralar nedeni ile de dişler gıcırdatılabilir. Aynı zamanda çocuklarda dikkat eksikliği veya hiperaktivite sonucunda diş sıkma ve diş gıcırdatmalar olabilir. Özellikle kreş ve anaokuluna başlayan çocuklarda o dönem diş gıcırdatmalar daha fazla görülebilir. Bunun yanı sıra abur cubur ve fast food tüketimi de diş gıcırdatmaya neden olabilir. Bağırsak parazitleri ile reflü gibi hastalıklar da diş gıcırdatmalarının sebebi olabilir. Bunlara çok dikkat edilmelidir.

Nasıl geçer?

Diş gıcırdatma hastalığının geçmesi için doğru tedavi yöntemi uygulanmalıdır. Uykuda diş gıcırdatmalarının pek çok farklı nedeni olduğu gibi doğru şekilde tedavi de edilebilir. Bu rahatsızlığın tedavisinin yapılması için öncelikle diş gıcırdatmalarının nedenlerinin belirlenmesi gerekir. Bu nedenlere göre de tedaviye başlanır.

Eğer parazitler bir hastalıktan kaynaklanıyorsa dışkı tahlili yapılmalıdır. Bu tahlilin ise sonuçları değerlendirilir. Aynı zamanda ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm kontrollerin de yapılması gerekir. Ayrıca diş gıcırdatmalarını etkileyen dikkat bozukluğu ve hiperaktivite gibi hastalıklar da kontrol edilmelidir.

Nasıl önlenir?

Özellikle çocukluk döneminde ortaya çıkan diş gıcırdatmalarında önleyici tedaviler uygulanmalıdır. Diş gıcırdatmalarının pek çok farklı nedeni olabilir. Bu bakımdan her bir neden ayrıntılı olarak ele alınmalıdır. Diş gıcırdatmalarında beslenme ve yaşam tarzının etkileri de çok büyüktür. Diş gıcırdatmalarının önüne geçebilmek için stresli ve yoğun bir hayattan vazgeçilmesi gerekir.

Uyumadan önce papatya veya melisa çayı içmek de rahatlama sağlar. Aynı zamanda diş doktoruna gidilerek herhangi bir rahatsızlığın olup olmadığına da dikkat edilmelidir. Eğer sorun sağlıktan kaynaklanmıyor ise psikolojik nedenler öne çıkar. Bu nedenle bir psikoloğa görünmek de faydalı olabilecektir. Bebeklerde diş gıcırdatması ve sıkmasının önlenmesi için oyun ve ilgi de verilebilir.

Diş gıcırdatmaları ile ilgili merak edilenler

Genellikle bebeklerde gaz sancısı nedeniyle diş gıcırdatmaları meydana gelebilir. Uyku öncesinde bebek ile oyunlar oynanması ve bebeğe ilgi gösterilmesi onu rahatlatacaktır. Bu şekilde diş gıcırdatmaları da yok olabilir.

Görünürde herhangi bir sorun olmamasına rağmen diş gıcırdatmaları devam ediyor ise mutlaka bir doktora gitmek faydalı olacaktır. Aynı zamanda bebeklerde ve çocuklarda diş gıcırdatmalarına boğaz iltihapları ve boğaz ağrıları neden olabilir. Dolayısı ile bu gibi durumların da erkenden tedavisinin yapılması gerekir.

Çocuklar ve bebeklerde diş gıcırdatma

Günümüzde her on çocuktan üçünde diş gıcırdatmalar görülüyor. Bu rahatsızlığın altında yatan pek çok etken olabilir. Genellikle derin uyku sırasında görülen diş gıcırdatma diş çürüklerinden de kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle öncelikle diş çürüklerinin önüne geçmek gerekiyor.

Çocuklarda diş gıcırdatmalarının önüne geçilmesi için çocukların uyku düzenlerine de dikkat edilmesi gerekir. Buna göre belli bir uyuma saati konulmalıdır. Ayrıca çocuk uyumadan önce onunla ilgilenilmesi ve güzel zaman geçirilmesi gerekir. Bu şekilde çocuk kendini güvende hisseder. Bebeklerin sallanırken, biberonla beslenirken veya emzik ile uyuya kalmasının engellenmesi sağlanır. Çoğu zaman emzik kullanımı da diş gıcırdatmalarına neden olabilir. Ayrıca çocuklar uykudan en az 3 saat önce yiyecek ve içecek tüketmemeliler.







