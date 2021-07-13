Çocuklarda diş hekimi korkusu

Genç hastaların diş hekimi korkusu ve tedavide buna bağlı olarak yaşanan zorluklar genellikle onlara yardım ettiğimizi anlamamalarından kaynaklanır. Yapılan çalışmalar, çocukların ve ergenlerin yaklaşık yüzde 74'ünün diş hekimi kaygıları yaşadığını ortaya koymuştur. Ancak tedavi sürecinde sağlanacak duygusal destek, gülümseyen hekimler ve sağlık çalışanları çocuk hastaların güvenini kazanmada önemli fark yaratabilir. Ayrıca, bu hastalara yönelik somut bir dikkat dağıtım öğesi sunmak diş tedavisi deneyimini olumlu yönde etkileyecektir. Diş hekimi kaygısı ve buna bağlı olarak oluşan korku ve fobilerin çocuklar üzerinde yetişkinlik dönemine aktarılan uzun süreli etkileri vardır. Ancak bu olumsuz deneyimler, destek tasarımlar, klinik dekorunda bilinçli seçimler ve pozitif dikkat dağıtıcılar yoluyla değiştirilebilir. Çocuklara yönelik doğa temaları küçük yaşlardan itibaren korku, stres ve fobilerin yatıştırılarak hasta deneyiminin iyileştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Ayrıca, çocuk hastanın korkularının yatıştırılması, gelecekte yaşayabilecekleri muhtemel stres ve kaygıların da önüne geçerek diş bakımını ve ağız sağlığını önemseyen sağlıklı yetişkin bireyler yaratmaktadır.